COP28｜多國批評最終協議草案軟弱無力　德外長：已準備加時談判

在杜拜（Dubai）舉行的第28屆聯合國氣候變化大會（COP28）恐會以失敗收場，在氣候變化大會閉幕前夕公佈的最終協議草案文本，被一些國家猛批為「軟弱無力」。



綜合英國廣播公司（BBC）和路透社報道，由本屆氣候變化大會主辦國阿聯酋主席團起草的最終協議草案，刪除了先前文本中提及可「逐步淘汰」化石燃料的措辭，這是100 多個國家要求協議中提及的內容。

出席杜拜氣候大會會議的所有198個國家必須化解分歧，否則將無法達成一份協議。

法新社報道，美國氣候特使克里（John Kerry）星期二（12月12日）警告說，杜拜氣候大會是世界鎖定限制全球暖化目標的一個「最後」機會。

在COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）提出了不包括逐步淘汰化石燃料的最終協議草案的數小時後，克里在一場閉門會議中說，美國、歐盟和最容易受到氣候變遷影響的低窪島嶼國家對這份協議草案感到失望。

克里說：「我們當中有許多人呼籲全球逐步淘汰大部分化石燃料。我相信，你們大多數人都拒絕接受這麼一份冠冕堂皇的協議。」

一群觀察者透過實況直播觀看了克里參與的這場閉門會議。

在前一天，科威特石油部長薩阿德（Saad Al Barrak）重申，科威特拒絕將逐步淘汰化石燃料的呼籲納入協議草案。

薩阿德說，科威特堅信需要減少溫室氣體排放以保護環境，但他辯稱，「這一目標可以透過引入新技術和控制解決方案來實現」。 他也說，放棄化石燃料「毫無疑問將嚴重影響全球經濟，並為能源部門和發展進程帶來巨大問題」。

歐盟氣候事務專員霍克斯特拉（Wopke Hoekstra）對終版協議草案未提逐步淘汰化石燃料感到失望。

霍克斯特拉說：「雖然草案中有一些好的內容，但總體來說，草案有明顯不足之處，無法化解我們希望在這裡化解的問題。」他還補充說，草案文本中包含了 一些他「完全無法接受的內容」。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）也對最終版本的協議草案表示失望，她指協議草案不充分，完全沒有提到替代化石燃料的內容，這意味著德國將無法支持這份協議。

杜拜COP28氣候變化大會預定週二閉幕，但貝爾伯克說，與會各國要在星期二中午之前對COP28協議達一致是非常困難的，「我們已做好加時談判的準備，這對歐洲代表團來說 不是問題」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

