美國哈佛收集過逾9千人類大腦？切片又冷藏用來做什麼｜有圖慎入

沒想到大腦也能存在「銀行」裏。



把腦子放在案板上一刀切開，再用鏟子一片一片分好，這不是什麼美食節目，而是大腦銀行的工作人員正在處理人類的大腦。

據介紹自從1978年開始，他們已經處理過超過9000個大腦了。

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聽起來有點恐怖，所以是要餵養喪屍麼？研究人員收集大腦當然不是什麼獵奇愛好，而是為了人類的健康。科學家們為了研究各種腦部的疾病需要很多樣本，而哈佛腦組織資源中心的工作正是滿足這樣的需求。

這類組織的本職工作，就是收集大腦標本，存儲記錄分類，再分發給世界各地的研究人員，所以大腦銀行的名頭也就隨之而來。數千個大腦樣本在這裏存儲，密密麻麻地排列在儲藏室的架子上，這裏承載了不同的人生記憶。

這些樣本將會應用於多種疾病相關的研究項目，比如抑鬱症、自閉症、躁鬱症、精神分裂症等等。雖然數量巨大，但這些大腦的來源也不難猜測，主要是靠捐獻。哈佛腦組織資源中心的前身可以追溯到一家精神病院，經過不斷地發展變化才成了美國年頭最久的大腦銀行。為了研究相關疾病，他們不僅需要健康的大腦，也需要患病的大腦。

而每一次的大腦捐獻都需要與時間賽跑，對科學研究來説，腦子必須要保持新鮮。當捐獻者瀕臨死亡或者剛剛去世，捐獻流程就啟動了。工作人員接到任務後，會對大腦進行篩選，用來確認捐獻者的大腦是否符合要求。這是因為死亡的原因常常是不可控的，萬一腦部損傷過重也就沒有必要捐獻了。

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在確認大腦可以捐獻後，經過捐獻者生前指定代理人的許可，就可以正式開始動手術了。一般來説，手術都是在殯儀館或者醫院進行的，先開顱後取腦，最後還要重新縫合頭皮，讓捐獻者的外觀恢復原貌。

在大腦被取出來後，需要在數小時內送往大腦銀行進行下個步驟。如果超時太久，大腦就無法用於研究了。所以有時候會通過空運快速轉移腦子，同時大腦銀行會安排一個兩人小組24小時待命，等待捐獻者的大腦被送過來，然後立刻開始下一步行動。

拿到大腦後，解剖專家會把大腦從保存袋裏請出來，再進行拍照，秤重，檢查沒有異常後開始動刀，切成兩半。分割後的大腦會根據不同的研究用途，選擇不同的處理方式，有一部份會被放進福爾馬林，另一部份則會分割成更細緻的樣本然後冷凍存儲。

儘管每次情況都很緊急，但切割大腦是一項細緻的工作。因為腦子很脆弱，同時為了研究，還要在切割時把損傷減少到最小。有的熟練的師傅在十多年裏，已經切過幾百個人的大腦了。當然最需要跨過的難關，感覺還是心理壓力，畢竟手中要切的是一個屬於人類的重要器官，甚至可以説一個人的一生都存儲在其中。

最後一些樣本會被運往世界各地的研究場所，或者冷凍在大腦銀行的存儲室裏。不過問題來了，萬一要是冰櫃壞了，腦子會怎麼樣？沒想到這種事還真發生過。據介紹，類似的事故發生於2012年，一個冰櫃的故障導致150個大腦樣本受損。當時正值五月，故障發生後機器也沒有對温度上升發出警報，發現時已經晚了。而這樣的損失可能需要幾年的時間才能彌補，樣本要重新積累。總之，很佩服那些勇敢的捐獻者，把自己的身體用於拯救更多的人。

其實除了美國，世界各地還有不少大腦銀行。例如英國的Bristol大腦銀行，打開冷庫裏面是密密麻麻的樣本；還有丹麥的一家大腦銀行，他們存了接近一萬個人類大腦，大部分都是幾十年前從精神病患者身上取出來的。

話説回來，如果按照末世電影中的設定，這種大腦銀行應該算是喪屍的天堂了吧。

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