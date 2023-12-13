剛高喊「以色列將被真主懲罰」 土耳其議員下秒心臟病發倒地
撰文：ETtoday
出版：更新：
作為穆斯林大國之一的土耳其，在以色列進攻加沙後舉國憤怒。一名國會議員12日在議會中激動譴責「以色列將無法逃脫真主阿拉的盛怒懲罰」，之後臉色一沉，向後倒地不起。
綜合外電報導，53歲的伊斯蘭政黨幸福黨議員比茨梅茲（Hasan Bitmez），12日在安卡拉大會堂發言時，慷慨激昂地譴責以色列的暴行，並表示以色列將遭到真主阿拉的憤怒天譴。
點圖放大看看當時情形：
+8
以軍狂炸加沙數百設施 哈馬斯「唯一女高層」被炸死 曾推動婦運「童屍鋪滿枱」畫面曝光 加沙醫院院長怒問：自由世界你們在哪裏以色列炮擊加沙 「每30秒1枚炮彈飛入加沙」逾1500巴人喪生8歲女遭哈馬斯殺死 愛爾蘭爸爸淚流不止：總好過被擄走
比茨梅茲語畢後，被攝影機拍到他臉色一沉，忽然向後重重倒下，頭部似乎重擊地面，之後便不省人事。
其他議員見狀立刻上前，現場有人不斷呼喊比茨梅茲的名字，有人則跑去求救。
聯合國12月12日大比數通過要求立即人道停火 點圖了解更多加沙地區最新消息：
+31
當地多家媒體指出，比茨梅茲可能是心臟病發，現場需要進行緊急救命措施，之後他被抬上擔架，由救護車載往當地醫院。
土耳其衛生部長科卡（Fahrettin Koca）在X上表示，他正密切關注比茨梅茲的狀況，現在比茨梅茲在安卡拉比爾肯特市醫院的ICU接受治療。
以色列展示哈馬斯錄音檔 大開殺戒後向父母炫耀：殺了10個猶太人以巴衝突｜以色列面對哈馬斯以外的另一威脅 PIJ是何方神聖？以色列對加沙地面戰為何遲未發動？3個原因構成牽制以色列勢浴血巷戰 交戰雙方最強武器曬馬 哈馬斯火箭彈不容小覷以巴衝突｜猶太女避過哈馬斯追殺 返回美國卻直言以色列更安全以色列哈馬斯將有殊死戰 哈馬斯教戰手冊曝光 證有計劃殺平民以色列哈馬斯交戰平民成為犧牲品 BBC記者直擊醫院慘況跪地痛哭以巴衝突｜以色列AV女優剪去長髮參軍 上載軍裝照不再性感
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】