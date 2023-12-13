剛高喊「以色列將被真主懲罰」　土耳其議員下秒心臟病發倒地

作為穆斯林大國之一的土耳其，在以色列進攻加沙後舉國憤怒。一名國會議員12日在議會中激動譴責「以色列將無法逃脫真主阿拉的盛怒懲罰」，之後臉色一沉，向後倒地不起。



綜合外電報導，53歲的伊斯蘭政黨幸福黨議員比茨梅茲（Hasan Bitmez），12日在安卡拉大會堂發言時，慷慨激昂地譴責以色列的暴行，並表示以色列將遭到真主阿拉的憤怒天譴。

點圖放大看看當時情形：

+ 8

比茨梅茲語畢後，被攝影機拍到他臉色一沉，忽然向後重重倒下，頭部似乎重擊地面，之後便不省人事。

其他議員見狀立刻上前，現場有人不斷呼喊比茨梅茲的名字，有人則跑去求救。

聯合國12月12日大比數通過要求立即人道停火 點圖了解更多加沙地區最新消息：

+ 31

當地多家媒體指出，比茨梅茲可能是心臟病發，現場需要進行緊急救命措施，之後他被抬上擔架，由救護車載往當地醫院。

土耳其衛生部長科卡（Fahrettin Koca）在X上表示，他正密切關注比茨梅茲的狀況，現在比茨梅茲在安卡拉比爾肯特市醫院的ICU接受治療。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】