普京年度記招　稱2024年稍早或訪土耳其

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）在香港時間12月14日下午5時起舉行大型年度新聞發布會，作出年度總結，並同場舉行電視節目「直播連線」（Direct Line），回答民眾及國內外註冊媒體代表提問。



他談及以巴衝突時，稱土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）扮演領導角色，自己或在2024年稍早訪問土耳其。

普京稱，俄羅斯在烏克蘭的目標不變，在「特別軍事行動」達成軍事目標，即促使烏克蘭「去軍事化」、「去納粹化」（denazification）並轉為中立後，便可實現和平，但烏克蘭仍未改變，若對方不願達成協議，俄方會採取包括武力在內的措施。

他表示，俄羅斯現時有約24.4萬名義務役士兵身在戰區，無須進行第二波軍事動員，又指俄軍正加強前線幾乎所有陣地，並聲稱烏克蘭精銳部隊在第聶伯河（Dnipro River）東岸持續傷亡，指對他們而言是「愚蠢且悲劇性的」。

普京指俄羅斯經濟強勁，足以向前發展，其中國內生產總值增長料達3.5%，正彌補2022年跌幅，失業亦跌至2.9%的史上最低水平。他又稱國家外債從460億美元減少至320億美元，顯示俄羅斯宏觀經濟及金融穩定。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）11月30日宣布，普京大型年度新聞發布會及電視節目「直播連線」12月14日同場舉行。兩項活動均在2001年普京首個任期內成為慣例，2022年一度停辦。