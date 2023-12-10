俄羅斯大選2024年3月舉行　普京欲連任　迎向6大經濟挑戰

俄羅斯定於2024年3月15至17日舉行總統選舉，現任總統普京（Vladimir Putin）12月8日宣布再次參選。經濟議題是俄選民最關注的議題之一，在俄烏戰爭及西方制裁持續的情況下，他倘若當選，將面臨一些經濟挑戰。



石油出口

路透社12月8日稱，作為俄羅斯經濟命脈，石油價格目前遠高於俄財政安全所需的水平。

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）一系列減產措施以及俄羅斯成功規避西方價格上限，讓俄能源收入增加。

如西方找到辦法在這方面找莫斯科的麻煩，這可能會為俄羅斯帶來最大的挑戰，最終威脅俄羅斯增長前景以及減少該國預算收入。

GDP增長

報道指，在來自石油的收入復蘇、軍事開支增加的情況下，俄羅斯經濟應對制裁的能力比莫斯科或西方最初預期的更好。普京說，俄2023年國內生產總值（GDP）預估增長3.5%，較2022年萎縮2.1%為佳。

從長遠來看，俄羅斯和外部預測都認為俄羅斯的成長潛力將會放緩。參與路透社調查的分析師預計，2024年俄羅斯GDP增長將放緩至1.2%。

俄羅斯即使能保住能源收入、GDP有增長，但仍面對一些經濟挑戰，包括勞動力短缺、通脹、盧布疲軟、實際收入問題：

圖為俄軍2023年5月9日於莫斯科紅場舉行閱兵典禮，紀念第二次世界大戰戰勝納粹德國78週年。（Reuters）

勞動力短缺

俄羅斯2022年的軍事動員以及俄烏戰事爆發後數以十萬計的俄人移民，加劇勞動力短缺，特別是在包括資訊科技在內的高科技領域。政府加大軍工生產以及向軍隊投入財政資源，令一些部門人手短缺，影響生產力。

通脹

該國通脹率在2022年出現兩位數增長後，2023年底通脹率預計達約7.5%，仍遠比央行的4%目標高。

圖為2023年3月10日，路透社拍攝的設計圖片，可見俄羅斯盧布置於多張美鈔上方。（Reuters）

盧布疲軟

這利好出口，因大部份出口收入都是從其他貨幣兌換而來，這些外匯收入可在國內兌換更多盧布，為政府增加稅收。但這情況會推高進口成本、加劇通脹、以及帶來資本外逃的風險。

實際收入問題

製造業和軍隊成員的工資顯著上漲，以及政府為受戰爭和軍事動員影響的家庭提供財政支援，推動俄2023年實際收入大幅復蘇。但路透社12月8日稱，數字激增意味着收入增加的幅度並沒在俄羅斯各個產業和地區均勻地分布，很多家庭仍然捉襟見肘。