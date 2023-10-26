哈馬斯成員屍體搜出「恐怖紙仔」　教殺害猶太人後還要做這些

以色列軍方在一具哈瑪斯恐怖分子的屍體上發現一張手寫字條，上面寫道，鼓勵武裝分子殺害以色列人後，將其斬首、切除心臟與肝臟。



以軍指出，這些命令來自哈瑪斯領導階層，他們宣稱殺害猶太人在宗教上具有「重要意義」。以色列對此回應，強調有必要殲滅這個恐怖組織。

根據《耶路撒冷郵報》報導，以色列國防軍（IDF）發言人哈加里（Daniel Hagari）表示，這張駭人的手寫紙條寫著：「你們必須磨尖刀刃，在真主面前保持純潔，敵人患有無可救藥的疾病，所以要將其斬首後，一一切除他們的心臟與肝臟。攻擊他們！」

紙條是用阿拉伯語寫的，哈加里聲稱那是哈瑪斯高層對武裝分子的叮囑。

哈瑪斯高層不斷對下屬強調殺害猶太人在宗教上的重要性，而他們則是從歷史上那些屠殺男人、把婦孺變賣作為奴隸、洗劫城市的穆斯林領導人身上獲得靈感。

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哈加里表示：「我一生當中從未見過如同10月7日一樣的大屠殺。這是一場戰爭，我們必須戰鬥，只有一個目標，那就是打敗哈瑪斯。我們要殺死恐怖分子的領袖，把我們的人民帶回家。」誓言殲滅哈瑪斯。

當被問及想對寫紙條的哈瑪斯高層說什麼時，哈加里說：「我們只有一個國家，那就是以色列，這是我們的民主，這裡是我們的國家，我們哪裡都不會去。我們勢必會為國家而戰，採取一切可能的手段。」

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以色列國防軍25日宣布，從以色列被綁架至加沙的人質人數上升至222人，其中包含外籍人士。

截至目前為止僅有4名人質獲釋，分別為1對美國籍母女與2名以色列籍老嫗。

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