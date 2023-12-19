冰島劇烈地震後迎來火山爆發　3.5公里裂縫不斷擴大

冰島氣象局12月18日稱，雷克雅內斯半島（Reykjanes Peninsula）經數週劇烈地震活動後，終在當日迎來火山爆發。政府為免傷亡，此前已在鄰近鄉鎮格林達維克（Grindavik）撤走4,000人，並關閉藍潟湖（Blue Lagoon）地熱溫泉。



路透社18日報道，爆發地點為格林達維克以北數公里外、屬於法格拉達爾火山（Fagradalsfjall）的哈加山（Hagafell），地面裂縫長達3.5公里，正急速擴大。GPS測量結果表明，岩漿正向西南方移動，或朝格林達維克方向繼續前進。

冰島國家廣播局（RUV）引述地震學家約恩斯多蒂爾（Kristin Jonsdottir）指，該處以每秒100至200立方米速度噴出岩漿。

警方稱已就此提高警戒級別。經應急人員評估後，民防部門亦警告民眾切勿接近火山一帶。雷克雅維克（Reykjavik）附近的凱夫拉維克國際機場（Keflavik International Airport）多個航班延誤，但仍然開放。

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火山爆發或令漁業小鎮格林達維克面臨「滅鎮危機」。民防部門11月11日已將4,000居民緊急疏散，並宣布進入緊急狀態。

該區地質活動已休眠近800年，至2020年初強烈地震重現， 2021年曾有岩漿湧出地表， 2022年7及8月再出現同類情況。

科學新聞網Live Science於11月14日引述冰島大學北歐火山中心專家指，雷克雅內斯半島或迎來持續數百年的爆發。