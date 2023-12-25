以巴戰火陰霾未散　伯利恆聖誕氣氛「清零」

每逢聖誕佳節，位於約旦河西岸的耶穌出生地伯利恆（Bethlehem）通常都會充滿節日氣氛，但受到以巴衝突持續的影響，馬糟廣場（Manger Square）沒有傳統的聖誕燈飾和聖誕樹，當地的旅遊業及經濟收入遭受嚴重打擊。



《以色列時報》及美媒12月17日報道，以色列和哈馬斯（Hamas）的衝突已經兩個多月，伯利恆官員決定取消今年的聖誕慶祝活動，市長哈利亞（Hana Haniyeh）直言，戰火導致當地經濟陷入困境，但與其他以色列及加沙民眾面對的情況相比，這完全不是問題。

哈馬斯10月7日突襲以色列之後，以軍在連接伯利恆及其他西岸巴勒斯坦城鎮的道路設立檢查站，交通大受影響，亦導致不少當地巴人無法前往以色列工作。

伯利恆受到以巴衝突影響，旅遊業首當其衝，經濟活動接近完全停頓。圖為12月2日聖誕季節開始時，當地沒有遊人，店舖大多數都關門，民眾坐在街上打發時間。（Reuters）

旅遊是伯利恆的經濟主要支柱，佔當地年度收入達七成，其中聖誕慶祝活動更是重頭戲。惟受到戰爭影響，全球大部分主要航空公司都取消來往以色列的航班，世界各地的遊客亦因此卻步。

伯利恆「停擺」，市內超過70間酒店被迫暫停營業，料超過6000名員工失業。一眾官員固然對當地經濟的影響感到煩惱。巴勒斯坦旅遊部門估計當地面對每天損失250萬美元的困境，料直到年底的總損失金額達2億美元。

哈利亞表示，伯利恆是巴勒斯坦社區的重要一部分，因此即使取消聖誕慶祝活動，包括午夜彌撒在內的宗教儀式會照樣舉行，祈求和平。

以巴衝突：伯利恆的聖誕教堂（Church of the Nativity）的遊人絕跡，不過市長認為，該市是巴人社區的重要一部分，因此宗教儀式會繼續舉行。（Reuters）

除了伯利恆，耶路撒冷同樣面對沒有遊客的情況，當地主要教會在11月宣布取消慶祝節日計劃，與受影響人士站在同一陣線。當地舊城區的基督徒區（Christian Quarter）本來人山人海的街道變得水盡鵝飛，很多店主都感到害怕而紛紛關門大吉，即使有部分願意繼續營業，都差不多沒有生意。