一文看懂‧冰島火山爆發│4公里裂縫突然打開　與典型山火大不同?

經歷幾個星期的「地震風暴」後，冰島終於在本周一晚間（17日 ）在格林達維克（Grindavik）鎮北部發生火山爆發，岩漿以每秒100至200立方米的速度從地表裂縫中噴射而出，規模達到該地區此前火山爆發的數倍。科學家表示，雷克雅未克半島（Reykjavik Peninsula）的火山活動正在進入一個可能持續數百年新階段。



路透社等媒體發佈的現場畫面中，金黃色的岩漿從地表裂縫中噴涌而出，在漆黑的夜色下顯得十分壯觀。根據南冰島火山和自然災害團體（South Iceland Volcanoes and Natural Hazard Group）今日早些時候的預測，地表裂縫長達約4,000米，是近年來該地區其他火山噴發時裂縫長度的數倍。

由於氣象局事前預測到噴發活動，民防部門11月11日已將格林達維克鎮約4,000居民緊急疏散，但位於鎮子西南約40公里處的首都雷克雅未克則未有撤離計劃，預計不會受到火山爆發影響。《華盛頓郵報》指，此次噴發可能持續十天。

雷克雅維克（Reykjavik）附近的凱夫拉維克國際機場（Keflavik International Airport）多個航班延誤，但仍然開放。英國曼徹斯特大學火山學家Mike Burton此前表示，該區域的火山爆發往往會產生大量火山灰、有害氣體以及蒸汽，並引發更多爆炸活動，但影響不太可能蔓延至冰島以外的地區。2010年冰島埃亞菲亞德拉火山（Eyjafjallajokull）噴發後帶來的大量火山灰瀰漫在歐洲上空，對全球航空旅行造成了長達數周的破壞，但火山學家認為此次爆發不太可能上演同樣的局面。

「一座隨時出現的火山」

事實上，與一般想像中的火山爆發不同，此次噴發的並不是典型的圓錐形火山，而是潛伏在地下的岩漿流。日本富士山、坦博拉火山等許多典型的火山位於兩個相互擠壓的板塊交界處，容易形成災難性的火山噴發。

由於冰島位於北美板塊和歐亞板塊的交界處，這兩個板塊張裂形成的大西洋中脊穿過整個冰島、將其一分為二，隨着兩個板塊向相反方向拉扯，地下岩漿上升，帶來大量的火山活動。此次的火山爆發，便是在雷克雅未克半島下方「挖掘隧道」的岩漿流引發。

圖為地下岩漿活動形成的15公里長、在格林達維克鎮（Grindavik）一側穿過的岩脈。（冰島氣象局）

自10月以來，不斷向地表推進、尋找出口的岩漿流便在冰島引發了一連串地震。地震活動在10月25日開始加劇，格林達維克鎮以北在短短幾個小時內發生了1000多次地震。僅10月至11月10日間，整個冰島就發生了24,000場地震，包括數次4級或以上地震，造成多條道路斷裂、建築物受損，格林達維克鎮周邊地區地表則出現9厘米上升。

向地表推進的岩漿流形成了一條15公里長的「岩脈」（又稱「岩漿河」），最終通過延綿約4公里長的裂縫衝出地表。地下岩漿的噴發雖比一般意義上的火山噴發更加隱秘、安靜，卻也更難以預測，熔岩可能在岩脈的任何一處爆發。

火山學家、科普作家Robin Andrews形容這類噴發如同「一座隨時出現的火山」——

這些裂縫會突然打開。這太瘋狂了，仿佛什麼巫術一樣。

格林達維克面臨滅鎮危機

一連串的地震後，當局上月安排撤離漁業小鎮格林達維克的居民。儘管已經對火山活動十分熟悉，得知岩漿活動蔓延至離鎮子如此近的區域，當地居民還是感到猝不及防。市議會前議長Bryndis Gunnlaugsdottir稱居民們「非常擔憂」。多年來，火山總是在周邊地區噴發，而不是在鎮上，當地居民」從未覺得我們的房子就在那裏」。「『我的小鎮還會存在嗎？』我們的心情很複雜。」

她說，許多居民都有制定疏散計劃。她自己準備了一個「記憶盒」，裏面裝滿了父母的照片、獎盃和幼兒園時的畫作等承載着情感的物品。隨着地震持續不斷，「多到讓人難以忍受」，11月11日，她從車庫裏拿起盒子，離開了生活了多年的小鎮。

火山學家指，此次爆發是該地區千年一次的火山活動的一部分，可能持續幾十年或幾百年。在沉寂了800年後，2021年起發生了共3次噴發，惟前幾次都在偏遠的山谷中，沒有造成破壞。