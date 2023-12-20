美國百萬粉絲育兒YouTuber認虐童　亂指親生兒女邪靈附身常體罰

美國猶他州（Utah）一名曾擁有250萬名粉絲的YouTuber被控4項虐待兒童罪，她12月18日認罪。她被指對年齡最小的2名子女進行洗腦，稱他們是邪惡的人、被邪靈附身、須透過接受懲罰來懺悔。她的懲罰導致子女營養不良、身體受傷。



YouTuber弗蘭克（Ruby Franke）育有6名子女。她的YouTube頻道8 Passengers曾有250萬名粉絲，目前她已關閉頻道。

她12月18日承認4項虐兒罪。根據她已接受的認罪協議，她同意服刑，刑期將連續執行。猶他州法律規定，若有人蓄意或故意地對兒童造成嚴重身體傷害，或導致或允許他人對兒童造成嚴重身體傷害，則可被控二級嚴重虐待兒童罪。 每項控罪可判處1至15年監禁。

根據認罪協議，弗蘭克承認在5月22日至8月30日期間，她虐待12歲兒子，包括強迫他做幾小時的體力勞動，如坐無影凳、搬裝滿書的箱上落樓梯、 在不獲提供充足食水的情況下，於夏季在戶外工作，導致他反覆嚴重曬傷並起水泡。兒子經常被拒獲得食物，或只得到極簡單飯菜，當他偷偷喝水，也會受罰。弗蘭克令他不能接觸其他人，不能接觸書籍、手提電腦或其他電子產品。

兒子7月時試圖逃走後，他的手腳經常被捆綁，有時還戴着手銬。兒子8月再從弗蘭克的生意商業夥伴兼治療師希爾德布蘭特（Jodi Hildebrant）的家逃走，並請鄰居報警，之後弗蘭克和希爾德布蘭特一起被捕。

弗蘭克也承認虐待9歲的女兒，包括強迫她在戶外工作，赤腳在泥路上跑步，不給她食物和水，對她造成嚴重的情感傷害。

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