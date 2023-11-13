媽媽被禁接觸愛女後輕生　轟動全美虐兒疑案反轉　法院判決曝光

美國2023年一部Netflix紀錄片《好好照顧瑪雅：虐兒案羅生門》（Take Care of Maya）敘述一對被控虐童的佛州夫妻爭取罕病女兒瑪雅（Maya Kowalski）監護權。但這原本是虐兒案的案件最終卻成為醫療事故，案件在11月9日審結。



事發6年後，佛州陪審團11月9日裁定醫院應對事件負責，現年17歲的瑪雅聽到法官宣讀判決時不禁淚灑法庭。

心理評估確定貝婭塔沒患精神病 惟女兒仍被強行送走（點圖放大看看相關照片）：

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根據美國時人雜誌、紐約郵報報道，2015年當時年僅10歲的瑪雅被診斷出複雜性局部疼痛症候群（CRPS），這是一種罕見的神經系統疾病，輕輕觸摸就會引起劇痛。

2016年瑪雅因腹痛住進佛州約翰霍普金斯兒童醫院，母親貝婭塔（Beata Kowalski）宣稱女兒患有慢性疼痛，需要接受氯胺酮（ketamine，俗稱K仔）的麻醉治療。

醫生對於母親的要求以及瑪雅病情的嚴重程度感到懷疑，於是聯繫了兒童福利部門，貝婭塔後被指控患有「代理型孟喬森症候群」故意誇大孩子病情，認為她長期以治療之名虐待瑪雅。

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雖然心理評估最終確定貝婭塔沒有精神疾患，但她一度被當局拘留，瑪雅則被送到政府的監護病房與家人分開。

2017年1月，貝婭塔在被禁止接觸女兒的85天後於家中車庫輕生死亡，享年43歲。

瑪雅一家2020年決定對醫院提告，辯護律師認為醫院的行為「最終導致貝婭塔完全喪失了控制母性本能的能力，而現實壓垮了生存本能」，另外，院方人員在將瑪雅與母親分離的過程中態度無情且過度，最終導致她失去了母親。

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據報道，佛州聖彼德斯堡法院9日開庭，陪審團正式裁定醫院必須對這起醫療事故案件的幾項違法行為負責，而瑪雅一家將獲得2.2億美元（約新台幣71億元）賠償。

現年17歲的瑪雅聽到法官宣讀有利的判決時激動痛哭，手裏還握着十字架。不過報道也稱，醫院估計將對判決提出上訴。

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