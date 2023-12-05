買聖誕樹送「活體裝飾品」　突聽到詭異噴嚏聲一看嚇傻TikTok女

聖誕驚喜搶先看！



外國一名網友日前在家裝了一顆漂亮的聖誕樹，沒想到當她在沙發上休息時，突然聽見奇怪的噴嚏聲。

仔細一看才發現，樹裏居然有隻可愛的負鼠，正露出黑溜溜的大眼睛看着她，讓原PO嚇傻直呼：「你怎麼進來的？」

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畫面中可以看到，在一顆巨大的假雪聖誕樹裏，除了有一些黑色吊飾、金銀紙和蝴蝶結外，居然還有一隻活跳跳的負鼠藏身其中。

網友見狀相當驚訝，並在文中笑問：「嘿，小伙子，你是怎麼進來我的房子，並進入我的樹的？」

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TikTok用戶@brettbratt359表示，當時她聽見了一個噴嚏聲，原以為是家裏的寵物發出的聲音，但回頭卻沒看見牠們。

仔細查找後才發現是聖誕樹裏的驚喜，「當我四處看時，我發現了這條真的很大、很長的老鼠尾巴，就有點愣住了，因為我不知道那是什麼」。

原PO後續聽從男友建議，戴了橡膠手套以防負鼠攻擊後，試圖將牠帶離聖誕樹。

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沒想到負鼠似乎認定了這顆樹，還在網友手上不斷掙扎，甚至躲到了沙發底下，讓網友費了不少心思才抓到這隻調皮的小朋友，並把牠放回屋外。

她也補充，雖然負鼠味道很重，但牠並不兇猛，也沒有攻擊性，若不是體味太難聞的話，自己可能會直接收編牠。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】