羽生結弦閃電離婚被質疑　80歲外婆心痛：希望他獲得簡單幸福

日本花滑王子羽生結弦17日宣布離婚，結束105天婚姻震驚全球，而離婚原因與遭到狗仔跟拍、誹謗中傷有關。



他超過80歲的外婆受訪時透露，因為精神不振，他已經連飯都吃不下去。

稱連孫子結婚自己也不知：從未見過孫新抱（點圖放大閱讀）：

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據《現代Business》報導，起初外界抨擊狗仔跟拍造成一段姻緣崩壞，然而時間過去，羽生結弦的決定也開始受到質疑。

他的外婆20日受訪時先開口道歉「造成騷動真的很抱歉」，有關孫兒離婚，外婆說：「雖然沒有覺得誰是受害者，兩人都受傷了，柚子（羽生結弦暱稱）也是。昨晚（指19日），女兒（羽生結弦媽媽）打電話來，女兒說柚子『精神已經很疲憊，連飯都吃不下去了』。原本希望早點結婚安定下來也好，我們最希望他能獲得簡單的幸福，也想見見小姐（指孫媳婦）。」

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外婆坦言，自己真的沒有接觸過羽生結弦與孫媳婦，雖然是外婆，但是完全沒有聽說孫兒結婚，「出名了的話，也有不能說話的時候吧」。

她自己也無法理解，為什麼不說結婚對象是誰，「雖然想說本人日後會講，但是那邊果然完全都不說，雖然是為了對方著想才隱藏名字的」，也許時代不一樣年輕人想法不同，所以也打算接受了。

不料兩人卻離婚，「嚇了一大跳，也很困擾，想到柚子他們的心情真的很傷心，真的很希望他們能幸福，柚子的結婚對象也是」。

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此外，外婆透露本來要見孫媳婦，也很期待那一日的到來，沒想到發生這樣的結果，「感覺被耍了，也覺得心很痛，但是最難過的還是當事人」。

她曾與羽生結弦通電話，聽到離婚是雙方的決定，連「為什麼離婚」也說不出口，覺得自己是局外人，受訪時僅強調很心痛孫子。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】