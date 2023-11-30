羽生結弦離婚黑暗真相曝光　傳美人妻末延麻裕子慘遭奶奶這樣對待

日本花滑王子羽生結弦離婚真相被踢爆！



早前媒體爆出他的妻子是大8歲小提琴家末延麻裕子，女方家人並未否認家有喜事，不料婚姻僅105天就告終。

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連日來傳出新婚妻子無法融入夫家，且遭到奶奶無視，身為運動員之妻卻毫無用處。

據《女性SEVEN》報導，羽生結弦在家鄉仙台的豪宅大廈頂樓，買下相鄰的兩戶，且一戶要價將近1億日幣（約530萬港元），以現金購入。他原本安排一戶當作新房，一戶是讓雙親與胞姊入住，沒想到新婚以來，從未與妻子同居。

而末延麻裕子原本以小提琴家出道發行CD，在與羽生結弦結婚前刪光自己所有網路帳號，完全引退螢光幕前。她徹底將自己完全消失，此舉被外界解讀已經抱著覺悟，要過著隱身生活，沒想到婚後完全不如預期。

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由於羽生結弦患有氣喘，又立志要做溜冰運動員，媽媽將所有時間留在兒子身邊陪伴照顧。

媽媽徹底做好兒子的健康管理，覺得不好的食物，兒子絕對不會吃下肚，加上他皮膚敏感，對貓狗動物過敏，穿著的衣服材質、護膚霜都有特定的品牌。

但是兒子結婚後，媽媽包括飲食要注意什麼，做菜如何調味等等，沒有給過任何忠告，明明就住在隔壁，對於如何照顧羽生結弦一事卻沒有給過女方建議，完全無視這個媳婦。

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爆料者表示，或許羽生結弦的妻子也曾想過如何當一個運動員的妻子，但是從飲食、健康管理的知識全然沒有人告知，運動員即使個人生活也相當自律，妻子無法介入。

而且連深夜陪同溜冰練習，也只有羽生結弦的父母與姊姊負責，她完全無用武之地。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】