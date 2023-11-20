羽生結弦離婚｜記者不忿受責：他老婆是名人非普通人為何要保密？

日本花滑王子羽生結弦今年8月宣布結婚，當時他並未在聲明中公布女方身分及姓名，但對於他的喜訊，網上幾乎是一面倒的支持和祝福，不過由於女方太神秘，也引發眾多網民猜測。



然而這段婚姻僅維持105天，羽生結弦就在11月17日拋出離婚震撼彈，表示家人們因為不堪媒體打擾，決定與妻子離婚以保護她。日本網民也力挺羽生，大罵媒體毫無良知。然而羽生妻子的家鄉似乎傳出不一樣的聲音，也有當時刊出羽生妻子姓名的日本記者現身說法，因為女方在當地其實是知名的小提琴家，質疑羽生為何不願公開，讓人難以理解。

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羽生結弦11月17日在官方社群帳號發出聲明，表示妻子只是普通人，但自己、妻子與家人們卻遭到跟蹤，記者未經本人許可就報道，讓羽生覺得自己難以保護妻子，為了她的幸福，最終選擇與她離婚。網民對羽生結弦表示同情、斥責日本媒體，但對於他做出離婚的決定，許多人仍難掩錯愕。

日本媒體《日刊新周南》（編按：報章辦公室在山口縣，也就是傳聞中羽生妻子的家鄉）今年9月19日刊登出一篇以「『小麻裕真棒！』『要幸福喔』全市充滿着祝福聲」為題的網絡報道，並且只提供給付費會員觀看，不過在報道最前方的一小段免費試閱中，直接刊出了羽生結弦妻子末延麻裕子的全名，並且放出末延麻裕子的照片，因此即使不是付費會員，也能從此得知羽生妻子的身份。

日本《現代ビジネス》就找到了同業《日刊新周南》的記者，對方反駁了日本網民認為「羽生會離婚都是媒體的錯」的觀點，該名記者表示，刊出報道後，的確有羽生的粉絲指責他們公布女方姓名，但他認為，「從我們的角度來看，完全無法理解為何羽生要隱瞞結婚對象的身份。」

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《日刊新周南》是日本的一家小報，新聞內容主要聚焦在山口縣的周南市、下松市、光市等地。《日刊新周南》的記者解釋，羽生是非常有名的人，而且他的妻子在當地同樣是知名的小提琴家，許多居民都認識她，也對於這段婚姻表示祝福，而他們的新聞只是報道了此一事實。

該記者稱，「雖然我們只是很小的報社，但仍然慎重地看待人權議題，在刊登報道前也向律師諮詢過。如果真的寫了假新聞，我們會更正，但我們只是描述了事實。刊出文章之後，我們也從沒接到末延（女方）的投訴。」

對於羽生宣布結婚的消息，《日刊新周南》記者表示，他們知道報社在網上受到的批評，但仍提出質疑，「羽生本人是知名的運動員，而他的太太也是演藝人員。他們批評媒體侵犯自己的隱私，但羽生不久之前才透過媒體大肆宣傳自己的寫真集，他們想要用的時候就使用媒體，不想要的時候就說是媒體的錯，我覺得這樣不是很妥當。」

《日刊新周南》記者多次強調，末延麻裕子在當地已經是公開的名人，當她的姓名被公諸於世，受到大量媒體關注後，羽生選擇與她離婚，這個決定更令他感到不解，「你應該要守護小麻裕直到最後啊。」

報道稱，有當地的居民指出，末延的老家是有名的家族，末延的父親、爺爺也是地方上的有名人士，除去羽生的粉絲不說，「我覺得當地居民幾乎都對羽生的決定感到很憤怒」、「這麼輕易就跟一位女性離婚，而且還是以這種方式宣布。為甚麼這樣能被原諒？丈夫是很有名的人，所以妻子接下來會如何都沒關係嗎？」

當地另一位男性居民也對羽生的決定感到憤慨，他覺得末延沒有受到公平的對待，也無法理解為何羽生連自己結婚對象的姓名都不願意公開，「是為了粉絲嗎？如果是想保持自己的人氣，那不如不要結婚不是嗎？」此外，離婚消息完全是由羽生公布，而末延家對此完全沒有吭聲，「單方面宣佈這種事簡直毫無道理。」

對於羽生做出的決定，日本網民從一開始的震驚、詫異，到最近數日也開始出現一些感到不對勁的觀點：

．「如果這次離婚是兩人共同商討出來的結果，那我真的覺得不可思議，究竟是為甚麼，兩個人最後竟想不出一個繼續維持婚姻的解決方案？」

．「當初宣布結婚的時候就覺得怪怪的了，只說自己結婚，卻完全不提女方是誰，女方明明是出了好幾張CD、上過好幾次電視、直到去年都還在表演的人啊」

．「把離婚的原因完全歸咎在媒體身上，但是中間卻一次都沒有出來向媒體提出呼籲，這也很奇怪」



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