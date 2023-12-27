Kanye West突為反猶太言行道歉　稱會致力彌補尋求原諒

美國饒舌潮流天王Kanye West（改名為Ye）屢次發表種族歧視及反猶太言論，遭Adidas、Gap、Balenciaga等品牌斷絕合作，其品牌Yeezy大受打擊。他12月26日忽然透過Instagram向猶太社區道歉，稱對其言論造成任何人痛苦感到遺憾。他表示，期望獲得寬恕，稱會致力於彌補和促進團結。



46歲的Kanye West在他擁有1,820萬名粉絲的Instagram以希伯來文稱，他由衷向猶太社區道歉，他無意傷害或不尊重，並對其言論可能造成的任何痛苦表示遺憾。他將致力於從自己做起，從這次經驗中學習，以確保未來有更大的敏感度和理解力。他強調，猶太社區的原諒對他非常重要，他將致力於彌補和促進團結。

Kanye West去年10月在X上寫道：「但我要對猶太人送上三級死亡狀態（death con 3），有趣的是，我不可能是反猶太主義者，因為黑人實際上也是猶太人。你們玩弄我，試圖抹黑任何反對你議程的人。」 其後他再發文，稱要向打電話的猶太人表明，沒有人可以威脅或影響他。

同年12月，Kanye West受訪時指「我看到了希特拉（Adolf Hitler）的優點，稱每個人都有一些有價值的東西，尤其是希特拉也做了好事，我喜歡希特拉的很多事情」。他之後還在網上發布圖片，把納粹黨徽與大衛之星混在一起，事後他在X的帳戶一度被封鎖。

本月中旬，他又被指胡言亂語，稱「世界上有6000萬猶太人」、「猶太復國主義者擁有洛杉磯的銀行、醫院甚至私立學校」。此外，他上月推出的新歌《Vultures》有歌詞粗鄙形容猶太女性，聲言自己與猶太女性有性關係，反問怎會是反猶太主義。