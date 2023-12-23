AirPods、Apple Watch明年有大升級　蘋果將重注押在穿戴式裝置

蘋果2024年的「重頭戲」將是穿戴式裝置，除了Vision Pro有望在年初登場外，目前爆料顯示AirPods、Apple Watch都有重大升級。



多年以來，iPhone一直是蘋果最重要的產品，雖然其地位短時間內不太可能被其他產品撼動，不過目前蘋果將2024年的更新重點放在「穿戴式裝置」，Vision Pro、AirPods和Apple Watch等產品將成為舞台焦點。

蘋果第三季（2023財年第四季）財報中，雖然表現優於分析師預期，但除了服務營收外硬體產品全數下滑。再加上面對華為的崛起，及中國政府及國企不斷加強禁止員工使用iPhone等海外品牌手機的力度，在關鍵的中國市場也面臨巨大的成長阻力。

《彭博社》指出，雖然外界並不認為蘋果會在新的一年快速重振營收成長，但至少會有新的技術和消費者見面，除了先前公佈將在2024年正式推出的Vision Pro外，還會推出基本款AirPods的新版本，以及為Apple Watch更新健康相關功能。

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第三代AirPods吸引力不足，蘋果明年出新招推「混血」版本

自2016年AirPods首度登場至今，蘋果已推出了3代版本，然而目前最新的第三代AirPods與舊款相比，提供的性能及功能升級並沒有打動消費者的芳心。有一部份消費者仍然心儀較便宜的第二代產品。

每當消費者選擇舊款產品，蘋果就損失了這之間價格差距的收入──甚至有消費者直接轉向其他競爭對手的產品，用更低的價格取得與AirPods Pro同等級的功能。

而為了解決這個問題，蘋果計畫於2024年一口氣推出兩款AirPods。這兩款都是基本款，價格比Pro系列要來得低，本體與外殼都會有新的設計，並跟上iPhone的腳步——支援USB-C充電。這兩款的高階版本會提供主動降噪功能，代表著用戶不必再付出Pro版本的價格就能享有此功能，類似基本款與Pro版本的混血。

不過這不是說蘋果放棄了AirPods Pro，蘋果也在規劃其更新，但目前最終設計還未出爐，只知道蘋果正在研究體溫監測等健康追蹤功能，還在非常初步的階段。

另外，《彭博社》更預計，蘋果將為AirPods Max推出USB-C版本，以及正在鼓搗著一項重頭戲的軟體更新： 助聽器功能 ，以進一步深入醫療領域。同時用戶還可以透過AirPods執行以往必須造訪醫院或專門場地才能進行的聽力測驗。

Apple Watch放大招，預計搭載血壓、睡眠呼吸檢測功能

蘋果明年在穿戴式裝置上的更新，也不只有新款AirPods，蘋果計畫明年至少推出一款有著新外觀設計的款式。尤其今年登場的Series 9幾乎沒有重大更新，外界已預期這個年末不會有太亮眼的銷售成績，雖然「雙指互點」很酷炫，沒有真正功能性更新的情況下仍難以說服消費者買單。

明年推出的新款式，在功能上則將有質的突破。蘋果正在著手為Apple Watch開發新的健康功能，包括 血壓檢測及睡眠呼吸中止偵測 等，倘若系統認為用戶有高血壓或睡眠呼吸中止症的跡象時，就會立即發出警報建議進一步檢測。在Apple Watch迎來10週年之際，這項開發中的新功能被認為能夠真正推動產品銷售。

而外界矚目已久的Vision Pro，則有跡象顯示已經快要到來。先前蘋果曾邀請美國各地員工在2024年初前往加州總部，訓練他們如何使用及推銷Vision Pro這項新產品，以便返回門市後夠教導當地員工。

雖然蘋果內部並不看好首款Vision Pro就能夠取得商業成功，但他們相信這款產品會在幾年內成為營收的重要一部分。內部常用Apple Watch的發展路徑來作比喻，聲稱前三代賣得不是很好，但四代時硬體技術已經成熟，銷量便開始迅速成長。

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