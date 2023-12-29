李善均出殯　孔孝真柳承龍眾演員出席　粉絲留字條：再見我的大叔

主演《上流寄生族》、《我的大叔》的韓國影帝李善均12月27日輕生離世後，出殯儀式12月29日在首爾舉行，韓國演藝圈多位影星出席，包括孔孝真、柳承龍、趙震雄等，據韓聯社29日報道，殯儀館外牆上貼滿粉絲寫給李善均的字條，寫有「再見，我的大叔」、「永遠愛您」等字句。



出殯儀式29日在首爾大學醫院殯儀館莊重舉行，據韓媒報道，李善均的兒子捧着遺照，陪父親走最後一程，李善均的妻子田慧振在旁難忍淚水。

韓聯社報道，影星趙震雄、孔孝真、柳承龍、金東旭、李成民、柳海真等演員都現身參加出殯儀式。李善均的靈堂過去2天設於首爾大學醫院殯儀館，也有多位演藝圈人士現身致哀，包括孔劉、鄭雨盛、李光洙等人。

報道稱，殯儀館外的牆上貼滿李善均粉絲們留下的字條，寫下字句如「再見，我的大叔」、「您傾注努力和真情的作品拯救了無數人」、「永遠愛您」、「願您永遠安息」等文字表達哀悼之情。

李善均的遺體會運到京畿道水原市火化。

這位影星生前捲入涉毒調查，在他身亡後，外界質疑警方違反指引，公開李善均就涉嫌吸毒接受警方問話的安排，被指是導致李善均自殺原因之一。仁川警察廳12月28日則否認相關質疑，表示未有向傳媒披露消息，強調是依照程序進行調查。