大難不死｜阿爾及利亞偷渡客藏身飛機起落架　極端低溫下僥倖生還

躲在客機起落架偷盜恐怕是最危險的方式，但阿爾及利亞一名男子竟然大難不死。他從阿爾及利亞試圖躲在客機起落架偷渡前往法國，被發現已奄奄一息，送院搶救後成功撿回一命。



英國廣播公司（BBC）12月29日報道，28日一架早上飛抵巴黎奧利機場（Orly Airport）的航班，發現一名阿爾及利亞男子躲在起落架艙中。

報道指男子年約20多歲，並未攜帶身分證明文件。他偷搭乘由阿爾及利亞西部城鎮奧蘭（Oran）前往法國巴黎的航班，機場消息人士稱，他的體溫嚴重過低，被發現時已奄奄一息，送院搶救一度危殆，但成功撿回一命。

由於飛機起落架艙不會在飛行途中加壓，亦無保溫措施，氣溫可低至攝氏負50至60度，當飛機爬升至約3至4萬英呎高空，更會造成缺氧。人體在這極端環境難以生存，而即使僥倖生還，也必然因缺氧失去知覺，有機會在起落架下降時從數百米高空墮下摔死。

美國聯邦航空局（FAA）指，全球在1947至2020年間共錄得128宗同類事件，逾75%偷渡者死亡。2023年1月，一架智利往哥倫比亞航班降落後，在輪艙發現兩具偷渡者遺體；4月一架尼日利亞往阿姆斯特丹航班降落後，亦在輪艙發現一具男性遺體。

一名偷渡客2019年曾藏身客機起落架，試圖從肯亞偷渡英國，但在倫敦數百米高空墜落身亡。遺體跌到一間屋的花園，屋主當時正曬太陽。

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