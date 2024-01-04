新加坡貓奴福音　組屋34載「禁養貓不禁狗」法令擬廢除

新加坡政府擬廢除「組屋」長達34年的「禁貓令」，預計今年每戶最多可以飼養兩隻貓。不少一直偷偷養貓的「貓奴」表示歡迎，稱毋須再擔心被罰款及愛貓被抓。



新加坡自1989年起禁止組屋住戶養貓，違者可被罰款4,000新加坡幣（約2.34萬港元）。建屋發展局（HDB）的理由是，貓貓自主性比較強，通常不願意乖乖待在家中，也不願被拴著，或在組屋區域任意出沒，掉毛、貓叫及在公共場所便溺，對鄰居造成不便。政府並不禁止養狗，但限於每戶一隻，且只限於迷你貴婦等個別品種和體型，金毛尋回就不行。

目前，新加坡500多萬的人口中，逾360萬人住在組屋，佔總人口約80%。「禁貓令」一直被愛貓人士批評不公平。路透社報道，不清楚是什麼令新加坡政府改變主意，但轉捩點似乎是2022 年的一項官方調查，該調查顯示90%受訪者認為貓是適合飼養的寵物，包括在組屋中飼養。

新加坡政府上月宣布，當局已經擬定「貓隻管理框架」，並展開為期兩個月的公眾諮詢。當局將設置一至兩年的過渡期，讓飼主免費為愛貓申領牌照。當局今次修改條例，是希望滿足部份居民養貓願望，並維護民眾的生活平衡。

新加坡建屋發展局為負擔能力不同的準置業人士，訂定了各項購買組屋的入息資格限額，令八成新加坡住戶都符合購買資格。（新加坡建屋發展局圖片）

根據星洲媒體報道，未來所有寵物貓都必須植入微型晶片，所有首次申請牌照者，也須先完成基本寵物護理的免費網路課程。此外，住處須設置紗窗等保護措施以防貓隻墜落。

市場調查研究公司「歐睿國際」（Euromonitor International）估計，目前新加坡約有9.4萬隻貓、11.3萬隻狗。估計「禁貓令」廢除後，養貓人數將大幅增加。