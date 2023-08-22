李顯龍演講全文翻譯（下）：組屋項目3級制　打工仔買貴樓不是夢

新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）2023年8月20日在工藝教育學院（ITE）總部發表國慶群眾大會講話。它先以馬來語和中文發言，隨後以英語發言。以下是他以英語發表演說的演說稿全文翻譯下半部。



第四部份：住屋

現在我想談談公共住屋。建屋發展局是新加坡故事的重要組成部份。人民行動黨政府從一開始就非常重視公共住屋。這是李光耀先生1963年3月為廣東民路住宅區奠基的照片。這是建屋局早期項目之一。李先生堅信，住屋將使新加坡人與我們國家的未來息息相關。他解釋說，「因為住屋不僅僅給人一種持久的感覺；還給人一種永恆的感覺」。這是永久的……然後我們就全力以赴，戰鬥！」因此，住屋對我們來說總不只是有瓦遮頭那麼簡單。它還為每個新加坡人提供了寶貴的資產，以及為我們的國家和未來而奮鬥的強大理由。讓我們「快進」60年，今天我們已成為世界上住屋擁有率甚高的國家之一。十分之九的新加坡人擁有自己的房屋。

我們的新加坡人的身份與我們的組屋和城鎮緊密相連。這些是我們自豪地擁有的家園、我們用以養家糊口的社區以及我們共同建設的社區。

幾十年來，政府一直致力於為新加坡人提供負擔得起的住屋。我們對組屋的定價比其市價有大幅折扣。我們還為首次置業者、家庭和低收入人群提供廣泛的慷慨資助。

新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情擾亂了我們的公共住屋計劃。預購組屋（Build-to-Order，BTO）項目被推遲。新建單位的供應短缺推高了轉售單位的價格。國家發展部和建屋發展局一直在努力追趕。他們正在取得良好的進展。到目前為止，建屋發展局已經完成並交付因疫情而推遲的逾70%的單位。我們也在增加供應。自2021年以來，我們已經推出了50,000個單位。到2025年，兩年後，我們將再推出50,000個單位，使總數達到100,000個單位。隨着供應的增加，市場逐漸冷靜下來。首次申請預購組屋的比例較低。等待時間會變短。轉售價格逐漸穩定。

最近，國家發展部宣布了一些改革措施，以幫助有緊急住屋需求的新加坡人更早獲得單位。有小孩的家庭以及購買第一所住屋的年輕夫婦將獲得更多的抽籤的機會，並在單位分配中享有更高的優先權。國家發展部還將推出更多預購組屋單位，等待時間縮短為2到3年。我們正在加倍努力，我相信我們很快就能克服這個煩惱。

不斷變化的住屋格局

今晚，我想放眼於這個煩惱以外，着眼於長期的公共住屋前景。

自90年代初以來，建屋發展局一直使用一個簡單的框架來引導大眾購買單位。我們區分成熟組屋區（mature estates）和非成熟組屋區（non-mature estates）。成熟莊園是指宏茂橋、大巴窯或女皇鎮等地。這是女皇鎮的杜生（Dawson）的照片，我今年在那裏錄製國慶致辭。成熟組屋區通常在更中心的位置，交通更便利，設施也更多。當然，這些地方更受歡迎，它們的價格反映了人們較高的需求。然後是非成熟組屋區：這些物業所在地不太屬於中心地帶且較遠，如裕廊東、兀蘭和榜鵝。非成熟組屋區最初在位置和便利性方面輸給成熟組屋區，但可以通過較低的預購組屋價格來彌補它的缺憾。在成熟組屋區和非成熟組屋區之間，建屋發展局能夠為每個家庭的預算提供單位。這個框架很容易理解，並且多年來一直運行良好。

但我們的住屋格局正在不斷變化。首先，我們用於建設新市鎮和新屋邨的大片未開發土地愈來愈少。登加將是相當長一段時間內最後一個新城鎮，至少在巴耶利峇空軍基地遷至樟宜，以及這塊地清理和重新開發之前是這樣。我們將愈來愈多地不得不在現有組屋區內或在現有組屋區附近建造新的組屋單位。這些通常位於本國更中心的位置。例如，在快樂山（Mount Pleasant）警察學院的所在地，我們計劃在那裏建造 5,000個新單位。像這樣的新項目——坐落在更老、更發達、設施更多的地區——將會更受歡迎，自然成本也會更高。其次，即使我們今天所說的「非成熟組屋區」也變得更加發達。其次，即使我們今天所說的「非成熟組屋區」也變得更加發達。我們想像中的「非成熟組屋區」是非常簡陋的。住宅大樓四周是空曠的荒地。我們的腦海中的形象就是這張照片，以前它們看來是這樣——這是60年代的大巴窯。今天的大巴窯看起來可不是這樣的。但現在看看您周圍。像裕廊東、兀蘭或榜鵝這樣的城鎮並不是簡陋。這些城鎮已經成熟，現在擁有良好的連通性和全套便利設施，因此成熟和非成熟組屋區之間的區別變得模糊。這在預購組屋的申請中得到體現。非成熟組屋區中的一些精選項目甚至比成熟組屋區中的項目更受歡迎。這表明買家是有眼光的——您知道什麼時候看到筍盤，對您來說重要的是項目的具體屬性，而不是我們稱之為成熟還是非成熟（組屋區）。

未來更多的預購組屋開發項目將位於組屋區，或實際上已「成熟的」地點。這意味着成熟和非成熟組屋區的框架將不再有用，我們需要一個新的框架。該框架必須實現三個重要目標：第一，必須讓所有不同收入的群體都能負擔得起購買。第二，它必須在每個城鎮和每個地區保持良好的社會融合。第三，它必須保持系統對每個人都公平。而以下是我們將會做的事。

首先，我們將保持組屋價格實惠。我們將逐步提供更多的住屋補助，特別是經過經濟情況調查的補助，例如額外安居津貼（EHG）。這樣，中低收入家庭在尋求擁有自己的住屋時將獲得最多支持。總有一間組屋可以符合不同家庭各種預算。我們可在每個城鎮和地區保持良好的社會融合。

這適用於大多數組屋項目，但仍然會留下一個特別的問題，即項目位於一個地區內的優質地點。例如，靠近地鐵站或靠近市中心的項目。在組屋預購展銷期間，此類單位的需求量最高。人們知道建屋發展局提供的優惠很划算，因為這些單位之後會轉售價格更高的。這將組屋預購活動變成抽獎。那些有幸抽中如此便宜的單位的人，在轉售時將獲得意外之財。這對於更多沒有抽中人來說是不公平的。

以最近的一個預購組屋項目為例：宏茂橋的Central Weave。這是宏茂橋；讓我放大來看，Central Weave就在市中心。讓我再放大一點。它毗鄰地鐵站和巴士交匯處。市場在那裏，小販中心在那裏，宏茂橋樞紐就在附近。所以說位置，位置，位置。這是一個絕佳的位置；這是一個非常理想的項目。組屋的售價必須反映這些屬性。因此，Central Weave最大的單位——5房和3代單位——在提供資助前的價格在 713,000新加坡元（約411.7萬港元）到877,000新加坡元（約506.5萬港元）之間。即便如此，這些單位的真實市場價值仍大幅折扣。一些人抱怨這些價格過高，難以承受。然而，這些單位被嚴重超額認購。超過6,500個家庭申請了372間這樣的單位——每套單位有17名申請者！顯然，這些申請人一定發現Central Weave項目是他們負擔得起，並認為這個價格為他們提供很好的價值。毫無疑問，許多人希望他們的單位以後能以高價賣出。

所以想一想。如果您是建屋發展局的CEO，面對這個問題，您會怎麼做？您遇到了一個兩難的困境，一個在Central Weave等優質地點的項目的困境：我們應將它們定價定得更高還是更低？如我們定價更高，我們就會減少人們將來能藉此大賺的一筆錢，降低抽獎效應。這將緩解需求，這是好事。但價格將會令人震驚——這些單位將變得昂貴，大多數家庭都買不起。我們也不會得到良好的社會融合。有些人仍然會負擔得起，但主要是那些接近收入上限的人，或者那些父母可幫助他們付錢的人。結果是：該轄區將成為高收入飛地，而這不是我們想要的。但如果建屋局將此類物業價格降得更低，更多家庭就能負擔得起；我們能實現更好的社會融合，這很好，但我們加劇了抽獎效應，因為潛在的意外之財會更加大筆。更多的家庭會嘗試購買這些單位。相對每一位快樂的成功買家，都會有20名或更多不成功的買家，他們將是可理解以及理所當然地會沮喪和非常不高興，而這是不公平的。因此，在目前的框架下，無論我們對這些單位的定價更高還是更低，我們都無法完全實現這三個目標：負擔能力、良好的社會融合和公平的結果。

那麼我們該怎麼辦？ 宏茂橋Central Weave已開售，但隨着我們在現有城鎮建造更多單位，我們預計會出現更多這樣的情況。

我們如何解決這個問題呢？

新的優選地段（Plus）模式

我們的解決方案是引入新的優選地段模式，在精選地點銷售組屋，並制定更嚴格的銷售條件，以便我們可調節價格。讓我仔細解釋一下我的意思。

今日建屋發展局在新加坡各地推出預購組屋項目。我們都很熟悉它們。每個人都知道 組屋項目規則。例如，5年最低居住年限（Minimum Occupation Period，MOP），之後業主可以轉售單位。轉售買家沒有收入上限。這些是標準規則，適用於我所說的「標準」項目。未來，大多數組屋項目仍將是標準項目。

但在每個地區，一些建屋發展局項目將位於特定地點。以勿洛（Bedok）的碧灣（Bayshore）為例。這是勿洛鎮。碧灣就在那裡，讓我放大。您可以看到，碧灣是一個非常適合住宅的位置，因為這裏有兩個地鐵站，勿洛南和碧灣地鐵站。購物中心將建在這個角落，實乞納民眾俱樂部（Siglap CC，CC是Community Clubs的縮寫）就在那裏。馬路對面就是東海岸公園，再往前就是海濱，有山有水。

我們將在碧灣有私人和公共住屋。建屋發展局項目很可能是優選地段項目，並將根據不同的規則出售。除了標準預購組屋的補貼之外，建屋發展局還將為這些優選地段單位提供更多補貼。這將降低優選地段單位的價格，讓更多家庭能夠負擔得起。但為了使計劃公平，建屋發展局還將施加更嚴格的銷售條件。例如：較長的10年MOP，有利於那些計劃在那裏長期居住的買家，並阻止那些可能考慮轉售房產並儘快搬出的買家。當房主之後轉售優選地段單位時，會有更嚴格的限制，例如對轉售價格進行補貼回收，當您出售單位時，您在成交價中向建屋發展局返還一定比例，建屋發展局收回您已預先享受的額外折扣。這對於其他沒抽得中這些優選地段單位的買家來說是公平。轉售買家收入有上限，就像我們對首次置業者的收入設上限一樣。這將緩和轉售價格，並有助於維持更好的社會結構，即使長遠在轉售市場也是如此。

隨着我們在成熟地區建設更多項目，這種優選地段模式將幫助我們實現3個目標：負擔能力、良好的社會融合和公平。我一直向您們展示這張幻燈片，因這至關重要。這是三個基本目標，我們必須牢記這一點，當我們思考建屋發展局在做什麼時，為什麼建屋局這樣做，這樣做如何幫助我們實現這些目標？ 它將幫助新加坡人找到適合您需求的房屋，即使是在地段好的地方也有。這不僅為了您，也為了您的孩子。

標準（Standard）、優選和黃金（Prime）

事實上，優選型號單位並不是全新意念。我們已有類似的東西，稱為黃金地段組屋模式（Prime Location Public Housing model，簡稱PLH）。我們簡稱它們為黃金地段（Prime）項目。紅山項目Bukit Merah Ridge就是一個例子。與其他黃金地段項目一樣，它非常靠近市中心。當然，這些單位非常令人嚮往，且價格也會更高。但我們通過實施嚴格的限制和回收補貼來緩減業主通過售樓可大賺一筆的錢，從而使它們的售價保持在合理水平。

目前黃金地段模型已顯示出良好的效果。 在紅山。 一間四房式單位在政府資助前的售價從540,000新加坡元（約311.8萬港元）到737,000新加坡元（約425.6萬港元）不等。每間單位吸引5.4名申請者，遠遠少於Central Weave，即使與Central Weave的四房單位相比。我們希望Plus項目也能取得同樣好的成果。那麼，讓我回到Central Weave，因為您可能會想並問：如果我們將Central Weave作為優選項目出售，並有更嚴格的限制和額外補貼，建屋發展局的定價是否會低於實際價格？答案是肯定的，因為這就是優選項目的全部意義：使建屋發展局能夠在選擇的地點調節單位價格，同時仍對所有買家公平。

所以我們這樣想吧。標準組屋是新加坡各地興建的優質組屋，並有建屋發展局的標準補貼和標準限制。優選單位建於一個地區內的精選地點，並且比標準組屋單位有更多的補貼和更嚴格的限制。而黃金地段的單位位於整個新加坡最精選、最中心的地段，它們將獲得最多的補貼以及有最嚴格的限制。讓我在一張幻燈片中向您展示整個情況。

標準、優選和黃金地段的新框架。全島標準單位，補貼是標準的，限制也是標準——這就是我們稱之為標準的原因。此外，優選則有位於更精選的地區、更多的補貼以及更嚴格的限制。黃金單位位處最好的地點、有最多的補貼以及最嚴格的限制。其實樓房的品質，都是好樓、好樓、好樓。但地點不同，補貼不同，限制也不同。這個新框架——標準、優選和黃金將是建屋發展局銷售單位方式的重大改變。建屋發展局將從明年下半年開始就所有新項目推出這個框架。不會影響現有項目。您現時所住房屋或您已預訂的房屋將不會被重新分類。

未來，我們將不再將新項目稱為「成熟」和「非成熟」。相反，我們將在區域內和跨區域建立良好的項目組合，迎合不同的需求和預算。這就是我們如何履行我們的承諾，讓您和您的孩子在未來很長一段時間內都能買得到與負擔得起高質組屋單位。

增單身人士買樓機會

新的框架——標準、Plus和Prime——將影響每個購買新組屋的人，但我想針對一個特殊群體：單身人士。愈來愈多的新加坡人選擇單身。單身人士也希望擁有自己的房子，並有更多的住屋選擇。我們聽到您的關切。

現時，首次買樓的單身人士可以申購新單位，但僅限2房式靈活組屋（Flexi flat），且僅限非成熟組屋區。他們無法在成熟組屋區購買新的靈活組屋。單身人士也不得購買Prime單位。這些規則是為了優先考慮我們有限的單位供應，但不幸的是，它們限制了單身人士的選擇。我們將對此做一些事情。

當我們推出新框架時，單身人士將可以購買所有類型預購組屋項目（標準、優選和黃金地段）的2房靈活組屋。建屋發展局很快就會告訴您詳情。但我相信單身人士會歡迎這一舉措，他們在物色作住家的物業時有更多選擇，並在新加坡的住屋故事中書寫自己的一部份。

我們的住屋基礎

我剛才談到李先生於1963年奠下的基石。如今，廣東民路村已重建為我們最標誌性的公共房屋項目——達士嶺（The Pinnacle@Duxton）。但60年後，原來的基石仍然存在，位於Heritage Garden at the Pinnacle。它佔據着重要的位置，提醒每一代人，我們的住屋計劃是新加坡故事的重要組成部份；我們今天在過生活的新加坡是我們從前人那裏繼承下來的；我們對開國元勳和建國一代的辛勤工作和善政深表感激。

第5部份：結論

我們的立國價值觀

幾週後，我們將慶祝李光耀先生誕辰100周年。現在是時候反思李先生和開國元勳所倡導的價值觀和理想，並重申我們對這些長久以來的價值觀和理想的承諾。

我早些時候在馬來語演講中談到了國家博物館正在舉辦的展覽：Semangat yang Baru：打造新新加坡精神。展覽講述我們國家誕生的故事。它把我們帶回到建國初期。它向建國一代不屈不撓的精神致敬。他們敢於拼搏；他們為新加坡奮勇作戰；他們從不放棄。就這樣，他們把泥灘變成了大都市，把我們從第三世界帶到了第一世界。

但我們的開國元勳建造的不僅僅是一個由磚塊和砂漿、摩天大樓和繁榮經濟組成的國家。他們創建了一個基於正義和平等理想的國家；宗教自由和種族和諧；對致力於卓越；公平的精英領導體制；以及毫不妥協地堅持誠實、廉潔的政府。

誠信和廉潔是新加坡的根本。它們是我們管理廉潔有效的政府並為新加坡人民帶來成果的基礎。李光耀先生認為這些是最重要的理想。在他90歲生日那天，他來到國會出席會議。 我們在議員室慶祝他的生日。我們都在場——人民行動黨議員和部長、劉程強先生領導的反對黨議員，以及國會議員。李先生身體虛弱，只說了幾句話。 他只談了一件事——他提醒我們新加坡必須始終保持清白和廉潔，部長和國會議員必須樹立榜樣。否則，他說，我們就完了。我永遠不會忘記那些簡短的話語。為了國家，我會盡我所能，堅守李先生的希望。不論代價；不理我會面對尷尬或政治代價如何——我都會盡最大努力保持系統的廉潔。每一代人民行動黨領導人也必須堅持這一點——這是新加坡所仰仗的。

我所說的理想不僅僅是抽象的願望。他們是我們的指南針；它們引導我們做出的每一個決定。他們為我們的國家建設賦予了目的和意義。他們使新加坡屹立於世界民族之林。

通過堅持這些理想，我們幾十年來建立了一個高度信任的社會。人們相互信任——「不分種族、語言或宗教」。人民和政府無論大小都相互信任。這就是讓我們在過去58年裏渡過起起落落的東西，這就是讓我們經受住新型冠狀病毒感染（COVID-19）考驗。

現在，新冠病毒看來是一場噩夢。迷茫、退縮、以及被遺忘。但這場大流行很可能會是一場真正的噩夢。事情很可能會出現嚴重錯誤，就像在許多其他國家那樣。值得慶幸的是，我們避免了災難性後果，避免了許多人的生命損失。我們的人民安然無恙；我們的經濟復蘇勢頭良好；我們的社會變得更加團結，而不是更不團結。這歸功於我們的集體努力以及牢固的互信，我們必須加強和加深這種互信，以確保我們人民的光明未來。

接班

當我們為未來做準備時，一項關鍵任務是更新領導層。眾所周知，我最初的計劃是在2022年，即我70歲生日之前，移交並辭去總理職務。但疫情打亂了這個計劃。我向新加坡人承諾，我將與現任領導層和第四代領導班子一起帶領國家渡過危機。現在，新冠疫情已經過去，我的繼任計劃也重回正軌。

最近，一些有爭議的問題引起了新加坡人的關注。我在國會和國慶致辭中談到了這些問題。我們徹底、透明地處理了每一個問題。我向您們保證：這些事件不會耽誤我續約的時間表。我們走在正軌上。

我的任務愈來愈多地是支持第四代領導班子及其議程。我想讓他們有一個盡可能是最好的開始。他們愈來愈多地領跑了。我這次集會的主題全都是Forward SG（「新加坡攜手前進」）主題。第四代領導班子即將完成Forward SG演練，但他們的旅程才剛剛開始。我們國家的未來取決於他們，與您們齊心協力，推動新加坡向前發展。

我對黃循財和他的團隊充滿信心。我們擁有相同的核心信念——我們是新加坡的管家，肩負着領導和關心我們國家的巨大責任；我們作為管家的時間是短暫的，但我們正在建設一個世世代代的新加坡；我們對這個國家最好的服務就是將一個更好、更強大的新加坡交給我們的繼任人。我和我的團隊非常感謝您與我們同甘共苦。無論是現在還是接任之後，也請給予黃循財和他的團隊全力支持。

結語

新加坡的故事從一開始就是一個不太可能成事的故事。我們的國家（當時）仍年輕，我們一直是渺小的。我們是一直不太可能立國的國家，這是完全由我們人民的集體意志創造出來的。沒有人期望我們能夠生存下來，更不用說繁榮了。但每一次，我們都戰勝了困難；每一次，我們都向世界展示了新加坡能做到什麼。

這是一個非凡的故事。但我相信最好的情節還有待續筆。讓我們堅守：我們的價值觀，它是我們的錨，指引着我們的道路；我們的相互信任，這是我們成功的基石；以及我們的夢想，推動我們不斷前進。讓我們以新的精神和活力，a semangat yang baru（馬拉語，意指「新精神」），齊心協力，為子孫後代建設一個更美好、更光明的新加坡。「前進吧，新加坡！」（馬來語：Majulah Singapura。這也是該國國歌名稱）