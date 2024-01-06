揮刀自宮！捷克男被蟲咬疑「神智不清」一刀切　醫生一看不停搖頭

有養寵物的人都知道，若是有要到草地等戶外場所活動，一定要小心蜱蟲叮咬的問題，否則可能會被病菌纏身；無獨有偶，捷克就有一名神父，因為被蜱蟲咬傷，疑似出現神智不清的情況，在迷茫狀態下竟揮刀自宮，直到同事發現他沒有出席特定活動，緊急報警、破門後，才發現他經癱倒在血泊中昏迷不醒，雖迅速送院但被切斷的生殖器也註定接不回。



綜合《紐約郵報（NY Post）》等外媒報道，事件發生在去（2023）年的11、12月期間，任職於布代約維克（Českobudějovick）的村莊教堂的一名神父，被同事發現無故缺席一場會議，加上長時間處於失聯的狀態，察覺可能有情況後果斷報警前往其住家，果然在破門而入時，發現了無意識癱倒在血泊中的神父，生殖器則是已經被完全切斷。

【相關圖輯】中國古代酷刑｜閹刑是只切蛋蛋還是「整組」？都不及女性宮刑殘忍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

人們緊急將神父送院後，由於傷勢嚴重，院方也緊急安裝呼吸器維生，昏迷了10天後才逐漸恢復；而警方從現場痕迹判斷，認為應該沒有外力介入、神父是「自宮」的機率較高。後也從同事口中得知，原來他在不久前才被蜱蟲叮咬，罹患蜱傳腦炎後偶爾出現精神異常，推測應該是神智不清的狀態下產生幻覺，這才出現揮刀自斷生殖器的偏激行為。

【相關圖輯】害蟲｜專家指台灣蝨患漸普遍 一文看清防蝨三招 50度熱水可殺蟲（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 11

延伸閱讀：

不懂得感恩3星座！ 第一名自私到爆：什麼都當理所當然

【本文獲「TVBS」授權轉載。】