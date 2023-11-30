韓國再爆新「蟲蟲危機」　中學午餐頻出現「原隻昆蟲」惹家長恐慌

韓國慶尚南道昌原市，一所高中的營養午餐，1週內發生2次「蟲蟲危機」，引發家長與學生的不安。



對此，校方表示已與提供午餐的業者解除合約，校長也緊急發文致歉。

以往還曾出現「青蛙屍骸」 點圖放大瀏覽（慎入）：

+ 3

據韓國當地媒體報導，事發在慶尚南道昌原市的一所高中，學生拿到午餐後，發現菜餚中出現茶色物體，仔細一看竟是一隻完整的蟲，連觸角都清晰可見。

沒想到僅隔4天，又有學生在營養午餐提供的花捲中發現蟲的蹤影。

該高中設有提供營養午餐的廚房，但因廚房施工關係，所以17日開始校方開始委託外包商提供午餐，沒想到卻發生短短一週就出現2起類似事件。

【相關圖輯】韓國床蝨疑現身香港各大交通工具 點圖了解更多：

+ 13

對此，校方已向外包公司嚴正抗議，並立刻解除合約，校長也向全體學生家長發文道歉，將進行公開招標，改與其他業者合作。

慶尚南道教育廳表示，業者做工環境衛生不差，由於地理位置偏山區關係，所以才會導致友昆蟲混入餐點，並已要求外包業者設法進行改善，否則將予以開罰。

【延伸閱讀】床蝨從韓國殺入香港 不吸血能活數月 多國專家防蟲建議一文看懂（點圖放大瀏覽）：

+ 21

延伸閱讀：

美國大學通風系統飄超濃惡臭...管線內尋獲腐爛男屍 警方調查：排除謀殺可能

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】