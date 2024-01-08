孟加拉執政黨贏得絕對多數　哈西娜重回執政

孟加拉執政黨第4次重回執政。



路透社報道，根據孟加拉選舉委員會官員陸續公布的各選區初步結果，在星期天（1月7日）舉行的國民議會選舉中，孟加拉總理哈西娜（Sheikh Hasina）領導的人民聯盟在227個席位中贏得167席，其餘席位的結果尚未公布。

共有1970名候選人競爭議會300個席位中的299個。孟加拉選舉委員會此前宣布，因在其中一個選區有候選人去世，根據相關法律，該選區的選舉暫停，空缺的一個議席將在晚些時候補選。

反對黨在選舉前舉行了一連串抗議活動，要求哈西娜辭職，建立中立的看守政府來監督選舉。主要反對黨拒絕參加星期天的選舉，哈西娜在選舉中並沒有真正的對手，這也招致觀察人士批評選舉沒有意義。

大部份孟加拉人選擇避開這場充滿暴力和抗議的選舉。首席選舉專員阿瓦爾說，星期天的投票率約為40%，2018年選舉的投票率超過80%。

孟加拉國民議會議員以直接選舉形式在所屬選區選出。議員可以是獨立人士或屬於某個政黨，任期五年，可無限次連任。如果一個黨派獲得的議員席位超過議會300個席位的半數，成為多數黨，就可以組建政府、任命總理。

本文獲《聯合早報》授權轉載

