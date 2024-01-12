也門胡塞武裝遭美英空襲　英國公布細節：4颱風戰機襲2軍事目標

當地時間1月11日，緊繃了數日的紅海局勢終於「斷了最後一根弦」，美國和英國開始對也門境內與胡塞武裝有關的目標實施打擊，這是也門胡塞武裝（Houthis）自去年底頻繁襲擊紅海商船以來，首次遭到打擊。



當天晚些時候，英國國防大臣夏博思（Grant Shapps，又稱沙普斯）在社交平台X（原Twitter）發文稱，英國皇家空軍出動了4架「颱風」戰鬥機（Typhoon）同美軍一道，對胡塞武裝的兩個軍事目標進行了精確打擊，並寫道：「（胡塞武裝）針對無辜生命和全球貿易的威脅如此之大，以至於這一行動不僅是必要的，而且是我們保護船隻和航行自由的責任。」

與此同時，英國國防部也在其X平台賬戶上介紹稱，當天晚上，英國皇家空軍的「颱風」戰鬥機成功對胡塞武裝的軍事目標進行了精確打擊，這一行動是與美國聯合展開的，以回應胡塞武裝在紅海對船隻的多次襲擊。

英國國防部在針對此次襲擊的詳細聲明稿中稱，英國皇家海軍驅逐艦「鑽石」號（HMS Diamond）此前已經同美國和法國的軍艦一起積極保衛重要的國際航道，對抗來自胡塞武裝的無人機和導彈襲擊。

而在考慮到數艘商船已遭到破壞，以及胡塞武裝在當地時間1月9日襲擊了英國海軍「鑽石」號和美國海軍船隻，多國海上聯軍確定了參與這些襲擊行動的關鍵設施，並同意發動一次精心協調的打擊行動，以減少胡塞武裝以此方式違反國際法的能力。

聲明稱，在一架「旅行者」空中加油機（Voyager，即A330 MRTT空中巴士）的支援下，4架英國皇家空軍的「颱風 FGR4」戰鬥機掛載「寶石路IV」激光制導炸彈（Paveway IV），對胡塞武裝的兩個設施進行精確打擊。其中一個是也門西北部貝尼地區（Bani）的一個用於發射偵察或攻擊無人機的地點，英軍戰機瞄準打擊了一些與無人機行動有關的建築物。

英軍戰機襲擊的另一個地點是位於阿卜斯（Abbs，暫譯）的機場。情報顯示，那裏曾被用於發射至紅海上空的巡航導彈和無人機。「我們的戰機確認並打擊了機場的幾個關鍵目標。」聲明寫道。

英國國防部最後稱，在計劃發動襲擊之時，已特別注意盡量減少對平民的任何傷害，因此決定在夜間進行襲擊。空襲的詳細結果正在評估中，但初步跡象表明，胡塞武裝威脅商船的能力受到了打擊，英方保護海上航線的承諾得到了充分證明。聲明稱，全球約15%的航運都要經過這些航線，這對全球經濟至關重要。

當地時間1月11日早些時候，路透社援引4名不具名的美國官員報道稱，美國和英國已經開始對也門境內與胡塞武裝有關的目標實施打擊，這是也門胡塞武裝自去年底頻繁襲擊紅海商船以來，首次遭到打擊。

一名胡塞武裝官員證實，也門全國範圍內遭遇襲擊，包括首都薩那、薩達和達馬爾以及荷台達等地，他將其稱為「美國、猶太復國主義和英國的侵略」。

另據彭博社報道，美國官員介紹，美英軍隊通過「艾森豪威爾」號航空母艦（USS Dwight D. Eisenhower）搭載的戰機，以及潛艇和水面艦艇發射的「戰斧」導彈進行了此次打擊，10多個與胡塞武裝有關的目標被擊中，包括雷達系統、無人機儲存和發射場、彈道導彈儲存和發射場以及巡航導彈儲存和發射場。

美國總統拜登（Joe Biden）則在1月11日發表聲明說，「今天根據我的指示」，美英軍隊在澳洲、巴林、加拿大以及荷蘭的支持下，成功對胡塞武裝相關目標進行了打擊。拜登同時列舉大量胡塞武裝襲擊的有關數據，以證明美國此次軍事行動的「合理性」。聲明指出，此次打擊是對也門胡塞武裝在紅海襲擊國際船隻的直接回應。

拜登強調，此次「防禦行動」是在廣泛外交無果、胡塞武裝襲擊不斷升級之後進行的。他還表示，將毫不猶豫地指示軍隊採取進一步的措施，在必要時保護美國人民和國際貿易的自由流動。

美軍公開行動影片：

胡塞武裝高層領導人卡胡姆（Ali al-Qahoum，暫譯）在X一上回應說，胡塞武裝已展開報復，目前正對美國和英國軍艦發起攻擊。

1月11日早些時候，也門胡塞武裝領導人胡塞（Abdul-Malik al-Houthi）發表講話說，美國針對胡塞武裝發動的任何一次襲擊都會得到胡塞武裝的回應，而且未來胡塞武裝的反擊將更為猛烈。

美國軍方1月11日通報說，胡塞武裝向亞丁灣（Gulf of Aden）國際航道發射了1枚反艦彈道導彈，這是該組織自2023年11月19日以來的第27次襲擊。

本文獲《觀察者網》授權轉載

