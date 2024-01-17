沙特外長指巴勒斯坦建國問題倘獲解決　或會承認以色列

第54屆世界經濟論壇（WEF，又稱達沃斯論壇）1月15至19日於瑞士達沃斯（Davos）舉行。沙特阿拉伯外長費薩爾（Prince Faisal bin Farhan Al Saud）1月16日出席會議時稱，如果達成一項包括巴勒斯坦建國在內的全面協議，沙特可能會承認以色列。



以巴衝突尚未有緩和跡象。費薩爾16日出席小組會議時稱，沙特同意地區和平應包括以色列的和平，但只能通過巴勒斯坦建國才能實現。

當被問到承認以色列是否協議的一部份時，費薩爾以「當然」回應稱。他重申，須透過巴勒斯坦建國來確保地區和平，也是該國一直與美國合作推動的事，尤其是在當前加沙狀況下。

費薩爾又稱，沙特對地區安全尤其是紅海局勢表示關切，強調紅海襲擊事件與加沙衝突有關。目前沒有看到以色列有任何停止衝突的跡象，國際首要任務是尋求方法阻止局勢升級。

分析認為，以色列在與阿聯酋、巴林、摩洛哥建立外交關係後，與遜尼派的領導大國——沙特關係正常化將是大獎，並可能改變中東的地緣政治。

路透社曾引述消息人士稱，自以巴去年10月爆發新一輪衝突後，沙特已擱置與以色列關係正常化計劃，沙特原計劃藉此換取與美國的共同防衛協議。

約旦首相：與以色列維持和平仍是戰略選擇

另外，約旦首相哈蘇奈（Bisher al-Khasawneh）同日表示，與以色列維持和平仍然是戰略選擇，但任何迫使巴勒斯坦人民進入約旦的行為，都對該國存在構成威脅。如果某些行動或條件導致平民大規模流離失所，顯然已違反約旦與以色列的和約，約旦必須對此做出回應，「我們希望永遠不會到達那個時刻。」

哈蘇奈指出，約旦此前與以色列的數百萬美元合作項目，目前已經暫停。他表示，沙加的屠殺日復一日發生，在現有條件下，約旦與以色列任何互動交易均無法想像，雖然令人遺憾，但這是現實。