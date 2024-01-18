印度電影描述婆羅門女吃葷　印度教右翼抵制　Netflix道歉撤片

綜合美國《紐約時報》和英國《衛報》報道，近日，一部印度泰米爾語電影因描述出身婆羅門家庭的女主未遵循高種姓堅持的素食主義，開始烹飪肉並吃肉，且影片疑似包含印度教徒與穆斯林的感情線，並將印度教羅摩神（Lord Ram）描述為食用過非素食食品，引發印度教右翼份子團體的強烈抗議。他們指責電影《安娜普拉尼：女廚神》（Annapoorani: The Goddess of Food）「故意傷害印度教徒的感情」，並要求警方對電影主創進行調查。



本文獲《觀察者網》授權轉載；撰文：嚴珊珊



面對爭議，該片製片公司發道歉聲明，承諾會重新剪輯該片。當地時間1月11日，Netflix將影片下架。

印度演藝圈部份人士對Netflix的退讓表達不滿。《衛報》指出，這是印度教右翼團體在該國政治和文化領域話語權愈來愈大的最新案例。

該片由印度女星納彥塔拉（Nayanthara，暫譯）主演，她飾演的安娜普拉尼出生在婆羅門家庭，安娜普拉尼的父親在一所印度教寺廟裏烹飪食物。

安娜普拉尼夢想成為一名優秀的大廚，但由於她所在的婆羅門家庭只吃素食，父親不讓她去學烹飪和處理肉類的課程。但她偷偷報一個酒店管理課程，後來有一天，她吃雞腿時被父親抓住……女主歷經重重考驗，成為知名酒店的廚師長，贏得廚藝大賽。

在電影預告片中，有一段「沒有神提到吃肉是一種罪過」「你是說即使我吃了非素食，也不是罪過」的對話。

這個圍繞女主大廚夢的勵志片於2023年12月1日在印度國內影院上映，並於同年12月29日在Netflix上線。

然而，流媒體首映後不久，該片就被印度教活動人士盯上。

印度總理莫迪（Narendra Modi）造訪拉克沙群島（Lakshadweep）一處海灘，2024年1月4日上載。（X @narendramodi）

有人在社交平台發文時帶上「抵制Netflix」的話題，質疑該片女主小時候覺得肉香的畫面不合理，「一個在婆羅門家庭長大的13歲女孩怎麼會喜歡非素食的味道 。」

印度警方1月11日稱，兩個印度教右翼組織的活動人士分別對演員納彥塔拉和該片主創進行投訴，理由是其中的某些場景帶有冒犯性的描述。

一位自稱「自豪的印度教民族主義者」的活動人士索蘭基（Ramesh Solanki）指控這部影片對印度教羅摩神（Lord Ram）進行有爭議的描繪，將後者描述為曾食用過非素食食品。

索蘭基1月6日向孟買警方投訴稱，該片「故意傷害印度教徒的感情」。不過，由於索蘭基通過第三方向警察提交申請，警方稱要等到他親自到場闡述理由後，才能立案。另一宗投訴來自一個印度教右翼組織，賈巴爾普爾（Jabalpur）警方受理該組織的投訴，對電影主創進行初步調查。

活動人士在投訴書中還稱，該片宣揚「愛的聖戰」，因為預告中有疑似印度教徒和穆斯林相戀的情節。印度教右翼活動人士為煽動針對穆斯林社區的仇恨，聲稱穆斯林一直在發動所謂「愛的聖戰」，即穆斯林男子通過誘惑、欺騙、婚姻等方式讓印度教女性皈依伊斯蘭教。

當地時間1月10日，名為「世界印度教徒大會（VHP）」的印度教右翼激進派別在Netflix公司孟買辦事處外進行抗議，抗議者高喊抵制Netflix和抵制電影《安娜普拉尼：女廚神》的口號。

隨後，警方公開一份來自電影製片方Zee娛樂的道歉聲明，落款時間是1月9日。該公司稱將下架並重新剪輯電影，以刪除任何造成冒犯的鏡頭，「我們無意傷害印度教徒和婆羅門群體，我們再次為給他們帶來的不便和對他們的感情造成的傷害道歉」。

Netflix公司官員1月11日稱，應影片發行方要求，平台移除影片。

印度演藝圈部份人士對Netflix的退讓表達不滿。

印度女演員帕爾瓦蒂（Parvathy Thiruvothu，暫譯）在Instagram發文稱：「這構成了危險的先例。對左，右和中間派都進行審查，直到不讓我們呼吸。」

印度男演員西達爾特（Siddharth）稱：「狂熱戰勝了創作。@NetflixIndia真可恥，竟然向多數主義的欺凌屈服。」

印度製片人奧尼爾（Onir，暫譯）批評警方受理的針對電影的投訴案件，「我們要何去何從……真是毫無意義。真遺憾。」

Netflix：圖為2023年7月12日，美國加州洛杉磯一棟大廈的Netflix標誌。（Reuters）

《衛報》指出，這不是Netflix和其他流媒體平台上的內容第一次遭到印度教右翼團體的抗議和投訴。自印度總理莫迪（Narendra Modi）所在的印人黨上台以來，印度教右翼組織在該國政治和文化領域的話語權愈來愈大。

2021年，亞馬遜的政論節目就被投訴過。Netflix此前還因一個小說改編的電視劇被指控宣揚「愛的聖戰」而面臨抵制。

《紐約時報》稱，《安娜普拉尼：女廚神》在印度南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）完成拍攝，該邦近百年來的文化產品經常聚焦種姓制度。儘管莫迪家鄉古吉拉特邦（Gujarat）的大多數印度教徒都是素食主義者，但近98%的泰米爾人不是素食主義者。

該媒體2022年曾發文指出，在印度當局的默許下，印度教右翼團體正試圖把印度從一個世俗共和國重塑為一個印度教為主的宗教國家，一度被視為邊緣的印度教極端主義份子正愈來愈多地將他們的激進訊息帶入主流。