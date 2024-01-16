印度八旬老翁火葬前「死而復生」　救護車移靈之路顛簸震出心跳

印度哈里亞納邦（Haryana）一名80歲老翁1月11日由醫院宣告他不治身亡，救護車將他的遺體運回家鄉安葬。期間車輛駛過路面坑洞、車上一陣顛簸後，老翁竟震得「死而復生」，重現生命跡象。家人形容事件為奇蹟，盼望「復活」後仍然危殆的老翁早日康復。



新德里電視台12日稱，老翁名為布拉爾（Darshan Singh Brar）。他的家人指，布拉爾的「遺體」由孫子陪同運回尼辛（Nising，暫譯），但救護車輪胎輾過一處坑洞後，孫子發現布拉爾的手有所動作。他感覺到祖父還有心跳，立即要司機駛到最近醫院。

醫院確認布拉爾仍然生存，隨後把他轉送到另一間醫院，最終轉往NP拉瓦爾醫院（NP Rawal Hospital）。拉瓦爾醫院的醫生指，布拉爾到達時有呼吸、血壓和脈搏，「不知道另一間醫院發生什麼事，（判斷布拉爾已死）是（出於）技術錯誤還是其他原因」。

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他又指，家人說布拉爾在原來的醫院已戴上呼吸機4天，現在已可自行呼吸，但因胸部感染而呼吸困難，情況仍然危殆。

布拉爾另一名孫兒巴爾萬（Balwan）稱，布拉爾事前病了數天，由家人帶到鄰近醫院求醫。醫院11日判斷布拉爾已無心跳，宣告死亡。家人得知「死訊」後，已通知其他親戚、鄰居出席葬禮，並搭好帳篷、備好火葬時所需的木材。

印度的路面狀況常為人詬病。報道描述事件指，那些「備受嘲笑的坑洞」，如今卻成為老翁的救命稻草。

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