新加坡政府如何幫民眾找「20元經濟餐」？

導讀：新加坡政府為了幫助民眾在生活成本壓力下找到更便宜的餐食，一項名為「 Great Budget Meal Hunt」（經濟餐大搜尋）的新計劃於1 月16 日正式啟動，該計劃目標讓公眾以3新元至3.5新元（約17.5至20.4港元）價格眾包餐食。



去年10月，建屋發展局與政府科技局聯合推出「經濟餐大搜尋」，讓年滿18歲並擁有Singpass賬戶的公民和永久居民參與。公眾可以上網到CrowdTaskSG平台，推薦價格實惠的經濟餐，並能核實其他食客的推薦。

「經濟餐大搜尋」（Great Budget Meal Hunt）行動獲得公眾熱烈迴響，目前已收穫1600個來自公眾的經濟餐推薦。「咖啡店」（Kopitiam，泛指小型餐店）業者希望可以通過平台，吸引年輕顧客群前來光顧。截至目前，公眾已核實本地310家「咖啡店」的多達2500個經濟餐。

民眾可以到CrowdTaskSG平台推薦經濟餐，也可以核實其他食客的推薦。（聯合早報/葉振忠攝）

公眾推薦的經濟餐從即日起，在當局推出的BudgetMealGoWhere網站中列出，目前網站可查到由公眾推薦的130家「咖啡店」、共240個經濟餐飲，並且會持續增加。公眾推薦的經濟餐也會註明「公眾貢獻」，網站至今已有超過30萬瀏覽人數。

國家發展部兼外交部高級政務部長沈穎與貿工部兼文化、社區及青年部政務部長劉燕玲星期二（1月16日）啟動「經濟餐大搜尋」行動，並走訪位於明地迷亞的一家「咖啡店」，跟不同攤主交流。

沈穎說：「國人非常關注生活費的問題，其中包括熟食的價格，因此去年建屋局推出經濟餐飲計劃，要求建屋局所有的『咖啡店』在續約的時候，必須提供經濟餐飲。在續租的時候，建屋局也會給予他們5%的租金回扣。」

經濟餐平均售價3.5新元或以下

經濟餐食平均售價在3.5新元或以下，飲料則是1.2新元（約7港元）或以下。「咖啡店」業者兼茶水攤攤主吳名俊（36歲）指出，附近居民都是年長者，為了幫助他們會確保售賣的餐飲維持在比較實惠的價格。

他說：「經濟餐通常都是年長者購買，然而近年明地迷亞一帶陸續建了新組屋與公寓，希望年輕人可以通過網站認識我們的『咖啡店』，也是擴大顧客群的機會。」

經營菜飯攤位的吳煥藩（73歲）告訴記者，他從去年8月開始提供經濟餐，兩菜一肉價格3.5元新元，同樣的菜色在以前售賣3.8新元（約22.2港元），經濟餐的銷售額佔每日總營業額的10%。

他在攤位前貼上提供經濟餐的海報，最近也有許多人使用鄰里購物券購買經濟餐。

新加坡多次登上全球生活成本最高的國家或地區榜首，政府出招控制食品價格。（Wikipedia/ chensiyuan , CC BY-SA 4.0）

逾111萬戶家庭已領取鄰里購物券

劉燕玲透露鄰里購物券的領取情況。她說：「超過111萬戶新加坡家庭已經領取社區發展理事會的鄰里購物券，鄰里購物券帶動互相支持的精神，因為我們的國人走進『咖啡店』用鄰里購物券來消費，幫助我們的小販、鄰里商店與『咖啡店』。」

另一方面，建屋局旗下97%的「咖啡店」，租金在過去五年未漲。建屋局自2018年以價格與素質準則（Price-Quality Method）招標出租的「咖啡店」，這跟之前透過電子招標模式相比，租金平均低27%。

自1998年起，建屋局「咖啡店」只出租，不再出售。新加坡共有776家「咖啡店」，其中374家由建屋局出租給私人業者，402家為私營。