新加坡馬來西亞簽諒解備忘錄　合作發展柔新經濟特區

新加坡貿工部和馬來西亞經濟部將設立聯合委員會，負責監督柔佛–新加坡經濟特區的落實，以促進新馬貨物、投資和人員的跨境流動。



新加坡貿工部長顏金勇和馬來西亞經濟部長拉菲茲（Rafizi Ramli）星期四（1月11日）在出訪柔佛新山（Johor Bahru）的新加坡總理李顯龍和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）的見證下，於新山希爾頓逸林酒店（Double Tree Hotel Hilton）舉行的儀式上，簽署有關柔新經濟特區的諒解備忘錄。

新加坡總理李顯龍和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）及兩國代表2024年1月11日出席新柔地鐵衍接儀式。（Reuters）

兩國同意為柔新經濟特區達致全面協議

兩國也同意致力於為柔新經濟特區達致一個全面的協議，並會在今年較遲時候舉行的第11屆新馬領導人非正式峰會上提供最新的情況。

柔新經濟特區的聯合委員會將向馬新依斯干達特區（Iskandar）部長級聯合委員會（Joint Ministerial Committee for Iskandar Malaysia，簡稱JMCIM）負責。JMCIM的聯合主席是拉菲茲和新加坡國家發展部長李智陞。

根據諒解備忘錄，新加坡和柔佛將致力於讓跨境貨物的流通更無縫與快捷，以及通過允許專業人士、經理、高管和技術人員等的自由流動，為投資和業務提供支持。

雙方也希望，柔新經濟特區的商業生態能夠得到加強，以推動投資增長，並通過人才和技術培訓措施與給予企業的經濟支持，創造良好的就業機會。

新加坡總理李顯龍和馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）2024年1月11日出席新柔地鐵衍接儀式。（Reuters）

制定框架確定共同感興趣的經濟合作領域

雙方將制定柔新經濟特區框架，確定共同感興趣的經濟合作領域，以及特區的具體地理覆蓋範圍，為未來具有法律約束力的協議奠定基礎。

除了簽署諒解備忘錄，新馬雙方也探討展開下列項目：

– 在柔佛設立一站式的商業和投資服務中心，方便有意在柔佛設業務的新加坡商家申請批准和執照

– 採納無需護照的二維碼人員陸路通關程序

– 在陸路關卡採納數碼貨物通關程序

– 聯合主辦投資者論壇，了解兩地商界對經濟特區的看法

– 促成兩地在經濟特區落實可再生能源合作

– 為經濟特區相關行業的人才和技能缺口規劃培訓和在職學習

– 聯合策劃推廣活動，為經濟特區招商引資

本文獲《聯合早報》授權轉載

