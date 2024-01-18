加入「中東大混戰」？約旦空襲敘利亞南部　包括婦孺多人死亡

新華社引述敘利亞媒體報道，約旦1月18日空襲敘利亞南部地區，造成包括婦女兒童在內多人死亡。

《耶路撒冷郵報》18日引述當地媒體稱，在當地時間18日較早時，敘南疑似遭約旦空襲10人死亡。約旦官方未有即時回應有消息。

該報引述敘媒Sham F.M.報道稱，約旦空襲南部蘇韋達（Suwayda）阿爾曼鎮（Arman）的兩棟房屋，造成傷亡。

2023年12月22日，加沙走廊不斷竄起以巴衝突造成的硝煙。（Reuters）

自10月7日以巴開戰後，站在巴勒斯坦一方的敘利亞，與以色列已互有攻擊。

約旦1月4日對敘利亞境內疑有伊朗在背後支持的毒販的倉庫和藏身處進行空襲。而在2023年12月，約旦軍方稱，該國邊防部隊在邊境與試圖進入該國的敘利亞走私武裝分子激戰14小時。

約旦軍方自2023年6月以來，多次表示擊落從敘利亞飛入該國的無人機。俄衛網1月5日稱，那些被擊落的無人機中部份用於運輸毒品和武器。

敘利亞、約旦和伊拉克此前同意成聯合小組，以打擊敘利亞的毒品的生產和在地區的擴散。