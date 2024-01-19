英國王室｜凱特入院威廉探病　化身住家男人　暫緩履行公職

英國王室1月17日先後宣布儲妃凱特（Catherine, Princess of Wales）而需入院治療。英國王儲威廉（William，Prince of Wales）18日到醫院探望凱特，這是他在愛妻入院的消息公布後首次露面。查理斯三世則在下週接受手術。



路透社18日稱，威廉18日到醫院探望凱特，有記者拍攝到他駕車離開醫院的照片。

現年42歲的凱特16日入院接受腹部手術，肯辛頓宮（Kensington Palace）辦公室指手術很成功，預計她住院10至14天後才能回家休養。王室沒透露她的病情，但路透社引述王室消息人士，指她患的不是癌症。

肯辛頓宮稱，凱特現於London Clinic留院。這是一間位於倫敦中部的私家醫院。它自稱是英國最大的、獨立的私家醫院。

肯辛頓宮稱，凱特遵醫囑，料復活節前都不會恢復履行公職。

她對上一次公開露面是在聖誕節時，她與家人及王室成員聯袂前往教堂。

+ 1

美媒《人物》稱，威廉王子已減少工作，支持術後休養的妻子，以及照顧3名兒女。他在她留院以及回到溫莎的家之前暫緩履行公職。

英國王室在1月17日先後宣布凱特及國王查理斯三世（King Charles III）健康出現問題。查理斯將就醫的消息發布後，王后卡米拉（Queen Camilla）18日表示，即將接受前列腺肥大治療的丈夫目前狀況良好。