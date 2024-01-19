英國王室｜威廉到醫院探望凱特　卡米拉稱查理斯手術前情況良好

英國王室在1月17日，先後宣布王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）及國王查理斯三世（King Charles III）患病而需入院治療。 王室消息人士18日表示，凱特在接受腹部手術後情況良好。另外，王后卡米拉（Queen Camilla）表示，即將接受前列腺肥大治療前的查理斯，目前亦狀況良好。



42歲的凱特16日入院進行手術，肯辛頓宮（Kensington Palace）辦公室指手術很成功，但預計她將住院10至14 天後才能回家。官方未透露其病情，但路透社引述王室消息人士表示，她患的不是癌症。

由於凱特留院，41歲的威廉王子（Prince William）押後了幾項公開活動，他曾於18日到醫院探望凱特，但沒有接受媒體採訪。天空新聞（Sky News）指，凱特或可能在復活節之後才再次履行王室職務。

至於75歲的查理斯因良性前列腺肥大，下星期將入院接受手術，現已根據醫生建議推遲了一些計劃中的活動，以便之後療養康復。

王后卡米拉18日參觀蘇格蘭的美術館時稱，查理斯情況很好，並期待著重返工作。

通常王室成員不會透露疾病的細節，將所有醫療問題視為私人事務，但查理斯盼透過分享自己的病情，以鼓勵其他男性勿諱疾忌醫。