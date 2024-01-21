老闆派對「華麗登場」變悲劇　鐵鍊突斷裂　半空直墮4.6米身亡

在美國經營收益管理公司Vistex的印度籍老闆桑杰沙阿（Sanjay Shah），18日為慶祝公司成立，舉辦了派對活動，不料在其中一個環節，他準備從4.6米的高空垂降，卻因支撐的鏈條斷裂，直接墜地身亡。



桑杰沙阿將派對活動的地點，選在印度海得拉巴羅摩吉電影城（Ramoji Film City），18日晚上，他和公司總裁拉朱達特拉（Raju Datla）準備了一齣「華麗登場」橋段，兩人先是進入一個大籠子內，接着由機器控制，預計將緩緩降落在講台上，宣布活動正式開始。

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不過悲劇意外就此發生，拉着籠子的鐵鍊突然斷裂，從舞台下方看，籠子大幅度地向左傾斜，接着直接將桑杰沙阿和拉朱達特拉「倒出」，兩人在沒有其他保護裝置的情況下，直接從4.6米的高空摔落在水泥地面上。

事發後桑杰沙阿和拉朱達特拉被緊急送醫搶救，最終桑杰沙阿傷重不治，拉朱達特拉則是身受重傷，至今未脫離險境。

桑杰沙阿來自孟買，是一位科技企業家，大學時赴美就讀理學大學（Lehigh University），並創辦了Vistex高階主管學習與研究學院，為客戶提供收入管理及金融分析的軟體，在獲利之餘，桑杰沙阿還成立了基金會，替致力於健康、教育和基本需求的非營利組織提供捐款。而拉朱達特拉則是Vistex總裁，在2000年就進入公司任職。

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