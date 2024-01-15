釘槍故障遭「爆頭」 3.2cm釘子射穿眼球直嵌大腦 男子奇蹟生還
撰文：TVBS新聞網
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馬來西亞一宗工安意外受到關注，一名30歲建築工人在上班過程中，為了查看故障的釘槍，意外遭長達3.2公分的釘子打穿左邊眼睛、直接嵌進大腦中造成損傷。
雖然造成一隻眼睛失明，但不幸中的大幸是並未傷及腦部神經，堪稱奇蹟。
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綜合外媒引述《Cureus》醫療報告可知，該名30歲男建築工人在上班時，因為釘槍卡住而調轉槍頭、查看槍管。
不料卻在啟動釘槍的瞬間被打瞎左眼，長達3.2厘米的釘子更是直接刺進腦部，男子則在頻頻抱怨頭痛的情況下被送醫搶救。
儘管眼部有出血傷勢，男子的意識仍相當清醒，醫護人員才從電腦斷層發現，釘子竟然就這樣卡在大腦額葉中。
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就在周遭人員感嘆認為男子命不久矣後，他竟然熬過了手術、並在復原良好的情況下於隔週出院，讓所有人都震驚不已。
據了解，男子雖然被釘子打進腦部，但除了左眼不幸失明之外，精神狀態良好、意識也相當清楚，甚至連四肢的肌肉活動都正常。
在注射破傷風等藥物、透過手術將釘子取出後，確認並沒有傷及神經、也止住出血，實為不幸中的大幸。
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