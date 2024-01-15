日本旅遊注意　1月25日起Visit Japan Web再簡化　只用1個二維碼

日本入境時必須登錄的「Visit Japan Web」現在正式宣布，從1月25日凌晨3點起，統一「入境審查」和「海關申報」的二維碼（QR code），意即從1月25日起，只要一個QR code就可以辦理所有入境通關手續。



若赴日本行程是在1月25日之後，但已經上網登錄，只要重新登入系統，用新系統顯示的QR code即可。

已取得QR Code的旅客須這樣做 一個圖輯看清Visit Japan Web的新使用方法（點圖放大瀏覽）：

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2023年底日本政府就為了縮短旅客入境時間，計劃將「Visit Japan Web」兩組二維碼整合為一。

現在「Visit Japan Web」官網正式宣布，將於日本時間1月25日凌晨3點進行系統更改，入境審查和海關申報的二維碼會統一。

公告指出，以前入境審查（外國人入境記錄）和海關申報（攜帶物品、單獨托運物品申報）手續分別使用各自二維碼，但更改後將可以用一個二維碼來辦理兩個手續。

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公告也提醒，此前對於外國旅客顯示「外國人入境記錄」和「攜帶物品、單獨托運物品申報」的兩個功能表，在新系統發佈後將只顯示「入境審查以及海關申報」一個功能表。

新系統正式上線後，不能再用舊系統的二維碼，若航班為1月25日凌晨3點後才抵達日本，但已經上網登錄完成，只要登出系統後重新登入，就能使用新產生的QR code入境。

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