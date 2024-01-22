中國移向稀土價值鏈上游　西方試圖追趕

港媒1月22日報道，美國、歐盟、澳洲、加拿大等西方國家謀求發展自身稀土供應鏈、減少對華依賴之際，中國正試圖扭轉全球價值鏈的生產流程，尋求從西方進口上游產品，再反過來向對方出口增值產品， 西方則嘗試追趕中國步伐。



報道舉例稱，中企盛和資源2016年起由美國、澳洲礦商入口稀土，再運回中國加工，至今已收購兩間在格陵蘭和坦桑尼亞持有稀土礦的澳洲公司股份，以及美國最大稀土礦持有者的股份，獲得所屬礦山出產稀土精礦的獨家購買權。

盛和12月買入加拿大首個及唯一一個運作中的稀土礦的所有庫存，並收購擁有該礦山的澳洲公司維塔爾金屬（Vital Metals）9.9%股份。

圖為2023年2月13日，金力永磁（包頭）科技有限公司員工在該公司內蒙古廠房操作熔煉爐。（新華社）

加拿大薩斯喀徹溫大學地質科學教授安斯德爾指，西方在稀土供應鏈的精煉環節落後中國，「若你在歐洲開發一個新稀土礦，那礦石加工到一定程度後，很有可能須送往中國提煉成純金屬。」

新加坡國立大學教授、材料學家卡斯特羅・內托（Antonio Helio Castro Neto）稱，美國要趕上中國的稀土加工技術，需在至少10年間大額投資。

中國多年來常向西方提供廉價原材料，用於生產清潔能源領域高級產品。報道稱，中國近來持續致力於更廣泛升級製造業，以向價值鏈上游移動，西方國家將部份供應鏈遷離中國，更加速此一進程。