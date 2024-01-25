威脅兩國關係？學者建議紅茶加鹽　美駐英使館：強烈不滿堅決反對

飲茶是不少國家的文化一部分，但到底如何沖出一杯完美的茶就有不同說法。最近美國一名學者就建議在紅茶加些少鹽，不過就惹來英國民眾的不滿，甚至連美國駐英大使館都要介入，強調有關說法威脅英美關係。



美國政治網站《政治報》（Politico）及天空新聞（Sky News）1月24日報道，賓夕法尼亞州布林莫爾學院（Bryn Mawr College，又譯布爾茅爾學院）化學系教授弗爾茨爾（Michelle Francl）在一本關於茶的書中談及如何沖出的完美的茶，當中提到茶包只用一次、茶杯或茶壺需要預熱、用比較矮胖的杯沖茶。

英國的飲茶文化源遠流長，圖為英國首相辛偉誠2023年5月7日慶祝英王查理斯三世登基時，為到訪的美國第一夫人吉爾沖茶。（Getty Images）

不過弗爾茨爾亦就英國飲茶文化最具爭議的話題—牛奶先加還是後加問題上表態，認為應該是後加，以減少凝固的機會。她同時提出，鮮奶需要先煮熱、加數滴檸檬汁減少表面雜質、甚至是加些少鹽降低茶的苦味。

文章曝光後，大批英國網民在不同新聞網站留言，稱在沖茶問題上不需要美國人的指點。美國駐倫敦的大使館則嘗試調解這場飲食文化之爭，形容茶是美英友情靈丹妙藥和兩國之後的神聖結合，因此無法對如此過分及威脅雙方特殊關係根基的建議視若無睹。

使館的聲明向英國民眾大派定心丸，強調在英國國家級飲料加鹽這種難以置信的提議並不及永不是美國國策，而美國大使館的人員會繼續以適當的方式沖茶：微波爐沖茶。英國內閣辦公室隨即表達「強烈反對」，重申茶壺沖茶才是唯一方式。

大家是否認同微波爐沖茶就見仁見智，不過澳洲曾有學者發表研究報告指，微波爐沖茶能激活茶葉中80%的咖啡因、茶氨酸和茶多酚，咖啡因能有效降低患上二型糖尿病的風險，還能刺激大腦皮質，改善思維活動；茶氨酸能減輕壓力，消除焦慮；茶多酚則能清除人體中多餘的自由基，並具有抗衰老的功效。

該名學者亦找出微波爐沖茶的「黃金法則」，就是先倒一杯熱水，放入茶包；然後放入微波爐用中檔火力加熱30秒；加熱完畢後靜置一分鐘再飲用。