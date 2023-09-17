雲南普洱景邁山古茶林文化景觀　獲列入世界遺產名錄

聯合國教科文組織第45屆世界遺產大會9月17日通過決議，中國「普洱景邁山古茶林文化景觀」列入《世界遺產名錄》，成為中國第57項世界遺產。該景觀景觀申遺13年，成為雲南第6項世界遺產，亦是全球首個茶主題世界文化遺產。



會議決定認為，「普洱景邁山古茶林文化景觀」符合世遺標準，保護管理體系充分尊重當地氣候條件、地形特徵和動植物種群，實現了對文化和生物多樣性的保護以及自然資源的可持續利用，展現了山地環境下布朗族、傣族等世居民族人民對自然資源互補性利用的獨創傳統。遺產構成要素中的村寨與傳統民居建築在選址、格局和建築風格方面，也體現了對生態環境的認識和利用。

「普洱景邁山古茶林文化景觀」位於雲南省普洱市瀾滄拉祜族自治縣，是保存完整、內涵豐富的人工栽培古茶林典型代表，由5片古茶林、9個古村寨以及3片分隔防護林共同構成。公元10世紀，布朗族先民遷徙至景邁山，發現和認識野生茶樹，利用森林生態系統，與後續來到的傣族等各族一起，探索出「林下茶」種植技術，歷經千年的保護與發展，形成這一林茶共生、人地和諧的獨特文化景觀。

中國文化和旅遊部副部長、國家文物局局長李群表示，「普洱景邁山古茶林文化景觀」填補了《世界遺產名錄》中有關「茶」此一主題的空白，展現了中國茶文化的悠久歷史和傑出成就。中國將在加強規劃、應對氣候變化、鼓勵村民參與、規範旅遊發展等方面持續發力，確保景觀永續傳承。