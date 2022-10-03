研究發現喝茶可降低糖尿病風險　但每天得喝4杯以上效果才明顯

科學家研究發現，喝紅茶、綠茶或烏龍茶，會有除了提神或增進消化以外的好處——可以降低患上糖尿病的風險，不過要每天喝4杯以上效果才更明顯。



中國武漢科技大學近日發表一項研究，指出喝茶對健康帶來的好處。研究人員原本想就喝茶與健康風險作為研究對象，追蹤來自中國九個省份約5200名的成年人，但10年的時間過去，發現喝不喝茶似乎與會否患上糖尿病沒有必然的關係。

圖為2012年11月11日，清萊一間茶場生產的烏龍茶。（Getty）

但當研究員改變方向，以「每天喝多少茶」作為評價標準，擴大研究範圍時，研究員有了收獲：在有系統的收集和統計8個國家，逾100萬個成年人的資料後，發現每天喝紅茶、綠茶或烏龍茶愈多，患上2型糖尿病的風險愈低。每天喝1至3杯的，可以降低3%的風險；每天喝4杯或以上的，可以降低約17%。

紅茶、綠茶和烏龍茶都是出自同一款的茶葉，主要來自發酵程度上的分別。紅茶是讓其完全發酵，綠茶則不發酵，烏龍茶則為半發酵茶。研究指不是喝哪一款，不論是男是女，來自哪個國家都有相似的結果，意味茶的消耗量可能是主要原因。

不過，研究未有把參與研究者的其他生活習慣包含在內，例如愛喝茶的人可能會少吃甜食。研究人員也表示未有證據直接證明喝茶可降低患上糖尿病的風險，結論僅說明了兩者可能「存在強烈關係」。

相關的研究報告已在斯德哥爾摩舉行的歐洲糖尿病研究協會年會上發表。