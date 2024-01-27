七旬癌末翁就是桐島聰？他坦承自首只為這樣活　調查員：特徵相符

極端主義「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰1974至1975年犯下一連串日本企業爆炸恐襲案，警方如今相信被通緝40多年的他1月25日自首，再由院方通知警方。日媒27日引述調查人員透露，被捕的長者身體特徵確與桐島聰相符。



現年70歲的他是「東亞反日武裝戰線」成員，也是與1974年至1975年發生的一系列企業爆炸案有關的通緝嫌犯，他現已被日本警方拘留。

桐島聰身高160厘米、唇厚且有深近視。警視廳公安部正在透過包括DNA鑑定的方式確認他是否桐島聰本人，但預料尚需一些時間。

日媒1月26日稱，他逃亡的時間長約49年，據日媒指他是目前在逃時間最長的日本通緝犯。

當年有份偵辦這宗案件的警員很多都已退休，《每日新聞》引述其中一名曾參與此案的警視廳公安部前警員聽到他落網的消息大表震驚，驚呼：「什麼，是那個桐島聰嗎？」

他希望「這樣」走完人生

調查相關人士透露，警視廳25日掌握到他因罹患末期癌症在醫院就醫的消息，他在在神奈川縣鎌倉市一間醫院接受治療，他突然對醫院人員說：「我是最後一個了，將我拘捕吧」。

調查相關人士稱，醫院聽到他這麼說，隨之報警。

日本共同社報道，這名長者還告訴調查人員一些理論上只有桐島聰才會知的事。他還說「希望用真名走完人生最後一程」。

自稱桐島聰的長者病情嚴重，就算真的被確認是桐島聰本人，也很有可能無法對他進行逮捕或羈押。

「東亞反日武裝戰線」牽涉1974年至1975年日本發生一系列針對大型企業的爆炸案，包括1974年8月30日，東京千代田區的三菱重工大廈發生爆炸，造成8死、約380人受傷。據日本放送協會（NHK）指，先後發生的爆炸案多達12宗。

《讀賣新聞》指，桐島聰被指於1975年4月18日，涉嫌在東京銀座的韓國產業經濟研究院大門上放上自製炸彈，並於次日19日凌晨1點左右引爆，受到全國通緝。

日本全國多地街頭也有張貼通緝桐島聰的海報，相信不少曾往日本旅遊的人都見過。

「東亞反日武裝戰線」有多位主要成員1975年5月被捕及被起訴，包括大道寺將司被判死刑，他2017年在獄中去世，但桐島聰從未落網，在逃約49年。

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