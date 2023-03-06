方力申女友葉萱淚揭攝理教荒淫內幕　韓國4大邪教原來咁得人驚

【以神之名信仰的背叛／方力申女友葉萱／Maple Yip】Netflix於3月3日新上架的韓國紀錄片《以神之名j》是Netflix紀錄片系列的第三部曲，前兩部紀錄片為《韓國雨衣殺手：全面追緝柳永哲》與《網路煉獄：揭發N號房》，將韓國的社會案件搬上大螢幕。而這一部《以神之名：信仰的背叛》則是以韓國邪教攝理教為主軸，揭露邪教背後的邪惡之面。



【圖輯】方力申新歡葉萱（Maple Yip）提被性侵經歷即爆喊！（點圖放大逐格睇👇👇👇）

+ 8

這一部紀錄片與韓國調查性新聞節目《PD手冊》（PD수첩）導演曹成賢合作，片中主要聚焦在4名稱呼自己為『先知』的韓國領袖人物，探索背後讓人感到心寒的故事，並揭露過度迷信、盲目信仰的邪惡一面。這一部紀錄片曾經遭受韓國基督教福音宣教會申請臨時禁令，希望這一部紀錄片不會被播出。由於這是韓國第一次針對Netflix原創內容提出禁播的申請，因此引起網民熱議。

【圖輯】JMS攝理教教主言論超變態…點圖放大了解他的「偉論」👇👇👇

+ 5

《以神之名：信仰的背叛》紀錄片系列裡面主要有4大社會案件，那就是《JMS》、《五大洋》、《嬰兒花園》與《萬民中央教會》，不只是將『先知』揭露而已，還將許多不為人知的真相和一開始的證詞，相信會震撼許多人！現在就來看看這4大社會案件的焦點！（點圖放大了解👇👇👇）

+ 41

#1 《JMS》

JMS攝理教的字面意思是『Jesus Morning Star』，但其實也是創始人與偽教主犯罪者鄭明析（정명석）的英語名字縮寫。在組織裡，鄭明析也被稱為『老師』或『R』（Rabbi，猶太人老師與智者的象徵）。他於1978年創辦教會，1980年以傳福音的方式將規模擴大深入大學裡的社團，教徒有90%都是來自大學生，其中有許多都是高學歷的高知識份子。他們會以預言和治癒能力宣傳教會的強大，因而吸引了過千名信眾，也是大學校園裡最有人氣的宗教。

與其他的教會相比，JMS的文化較其他開放，對於教主的那份推崇達到了瘋狂且荒謬的程度。JMS非常懂得引用教義來對信徒洗腦，再利用狂熱的信徒對新加入的信徒施壓，讓他們無法擺脫，尤其是以女性為主。女性在JMS被充當性玩物，特別是長得年輕、漂亮、身材高挑的女性，都難以脫離魔掌。受害的女性不只是韓國女子，還包括了中國、香港、臺灣等等女子，生活非常淫亂。1999年事件被揭發與女信徒的性醜聞後，教主被滯留在海外大概10年，但人在國外依然故我，直到後來被逮捕歸案，並以強姦、強制猥褻、毆打、恐嚇等罪名判處10年。在2022年，也是他出獄後的第四年，教主再次被指控性侵信徒，由於擔心他再次潛逃所以已經發出逮捕令，此刻仍在審判中。

【相關圖輯】地獄公使｜韓國6大邪教恐怖事 教主帶數十信徒歸天最令人痛心（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 46

#2《五大洋》

教主朴順子（박순자）在1974年因被疾病折磨了一段日子，後來莫名痊癒，讓她深信是因為『神』讓她得到了救贖，因此加入了救援派。但之後卻帶著多名信徒一起脫離組織，並在1984年在大田自行創立了民俗工藝品製造企業兼邪教組織『五大洋』，這個名字用來寓意『我是支配五大洋的人，今後將主宰全世界』。樸順子的組織經營得不錯，就在企業的名氣越來越高之時，樸順子還收購或併吞多家位於大田、京畿道龍仁的許多工廠，另外還有孤兒院、養老院和幼稚園等等團體，但其實卻是讓自己的信徒或者債權人偽裝成孤兒，還對他們洗腦，讓他們深信自己是孤兒，只有朴順子才是真正的母親，一旦他們違反了她所定下的紀律就會被懲罰，而懲罰的方式就是進行集體毆打。

在1986至1987年期間，由於樸順子投資日本電子產品公司失利，但在這之前已經命令信徒貸款共170億韓元。在這兩年裡，所有的員工與信徒都被安排住在狹小的房間裡，逼迫他們禁慾也不能外出，每個人都是大家的眼睛，互相進行監視。一旦有高利貸找上門，該名債主就會被毆打。後來，這宗案件受到警方與傳媒的關注，樸順子帶著信徒與家人約80人一起逃到龍仁工廠藏匿。其後，樸順子與另外31名投資最多資金的信徒躲在天花板處，但之後被發現他們都死在該處。警方判斷他們在經歷了5天4夜的逃亡過程，部分信徒已經脫水也失去了食欲，再也沒有力氣去抵抗被捕，因此就追隨教主一起死去。到底天花板上發生了什麼事情無人知道，警方最終以『集體自殺』結案。當然，他們的死亡原因眾說紛紜，有的指是被強迫自殺，也有說是因為債務引起他殺等等。

【相關圖輯】韓國爆恐怖邪教 收女孩當「靈脈」逼雜交生育 教會猶如繁殖場（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 13

#3 《嬰兒花園》

教主金己順（김기순）還未成為教主前其實只是个普通的家庭主婦。在1978年加入了李教夫傳教士的教會，但後來這個教會因為發生擁抱裸體跳舞而在社會上引起爭議，原教主不只是名譽掃地還被逮捕。金己順則向信徒們表示李教夫讓她代為照顧信徒為理由，拉攏了一眾教友並成立了『嬰兒花園』。在這過程中，她指示信徒去賺錢，不管是哪一個信徒都必須將所有的財產捐獻出來。之後，金己順用這一筆錢成立了一間名為『神之國經銷』的唱片公司。金己順最荒唐的部分是將自己神化，讓信徒相信自己是『嬰兒神』，其教義為：金己順是一個只有三歲的嬰兒神，不管講了什麼、做了什麼都不算是犯罪。這一套理論在其組織為『孩子法』，而信徒們在神之國都必須遵守孩子法。金己順也對信徒們洗腦：要得到永生，就必須要將我們的人性線、物欲線和情慾線都劃清，因此不能稱呼自己的父母為爸爸媽媽，必須稱他們為阿姨或叔叔。

另外，也有傳聞指她會尋找年輕的教徒進行『愛的面談』，然後再一起到豪華的臥室裡裸體跳舞，這些信徒可說是成為只為她而活的奴隸。除了經常要求信徒在集體生活的時候超時勞動之外，她還曾經因為一名7歲的男童不聽取指示為理由，認為他被附身了，所以必須脫光衣服關在豬圈裡，然後再命令其他信徒用亂棍棒打男童再讓他餓死。另一名信徒姜某被以勾引教主的兒子為由而帶到倉庫，然後被其父母打耳光，之後再被信徒以木棍打死。金己順見弄死了人就自己逃離該處，並前去警局自首，但卻堅決不承認有殺人和棄屍。雖然如此，金己順在1998年還是被判四年徒刑，或繳付罰金56億韓元不需入獄。隨後，因為殺人與欺詐嫌疑的罪證不足，所以被判無罪，讓她繼續回到嬰兒花園。

【相關圖輯】尹錫悅｜被傳信邪教及厭女、得罪文在寅 5件事跡認識韓國新總統（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4

#4 《萬民中央教會》

萬民中央教會是韓國的基督教異端教會，創始人李載祿（이재록）在1982年創立並兼任牧師與党會長。據說，曾經長時間都被病魔折磨的他，在祈禱院接受『按手禱告』而痊癒。他曾經在自己的自傳裡提及他親耳聽到上帝的聲音，讓許多人相信他真的擁有神跡，並以其『治癒能力』而吸引了許多信徒。在1991年被當時所屬的教團免除牧師職位，還被韓國基督教總聯合會判定萬民中央教會是異端邪教，隨後他就在自己的教會裡大量加入邪教元素。在1999年，韓國調查性新聞節目《PD手冊》播報有關李載祿牧師的主題時，大批的信徒闖入電視城導致有關的廣播中斷。

經過了這件事後，萬民教會的信徒反而變得更加團結一致。李載祿以『聖靈之火淨化』對信徒洗腦，然後灌輸信徒天國共有五層，要去到天國就一定要做出奉獻。因此，他經常會以各種名義舉辦捐獻活動，用獻金的多寡來決定有關的階層，實質是拿這些信徒的獻金去賭博。另外，李載祿還極力推銷『務安甜水』，這個水在李載祿禱告後有著治癒功能，只要喝下或者塗抹在身上就會體驗到奇跡。在2018年，李載祿被爆出性侵女信徒，以『我是神』與『這裡是伊旬園』為名來操控女信徒，受害的女信徒認為李載祿是『神』，有著強大的權威，因此無法拒絕與他發生性關係。同年，一審判其入獄15年再上訴，在2019年則撤銷原判，再以16年有期徒刑而被關押。在2023年1月被診斷出患有腦腫瘤，加上已經80歲高齡，相信他會在監獄裡終結一生的可能性很大。

這一部紀錄片另一個引起熱議的部分是有關鄭明析如何以宗教的名義來性侵女信徒，其中一名名為葉萱（Maple Yip）的女子在片中詳細講述整個性侵過程，有觀眾發現這名女子就是方力申剛公開的新女友，因此引起網民的關注。

【本文獲「Goody25」授權轉載。】