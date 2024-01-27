美媒：加沙5男安全區舉白旗前行遭射擊1死　以軍被指開槍︱有片

美媒1月25日報道，5名巴勒斯坦男子在加沙南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）一處「安全區」舉白旗前進期間，遭到射擊1人死亡，事件全程被錄下，當地巴勒斯坦攝影師指是以軍所為。死者中槍前不久仍在向鏡頭發言，指自己一行人是希望尋回受困街上的約50家人。以軍則指影片明顯經過剪輯，無法發表評論。



美國全國廣播公司（NBC）25日報道，片段中的5名男子當時正身處被以色列定為「安全區」的馬瓦西（Al Mawasi）街道。其中1人高舉白旗，其他人亦舉起雙手。一名中年男子指他們希望與困在該街區的家人團聚，但不久後響起槍聲，男子中槍倒地。

槍響平息後，當地人立即上前帶走男子遺體。槍聲之後再次響起，大批人往附近大學庭院避難。

拍下片段的巴勒斯坦攝影師希賈齊（Ahmed Hijazi）指控稱，槍擊來自附近的數架以軍坦克的其中一架，其中一枚子彈直擊中年男子心臟，令他當場死亡。

以軍：影片明顯經過剪輯

NBC向以軍提供影片，並查詢事件詳情。以軍發言人指，軍方並「不知道此事」，且「影片明顯經過剪輯」，無法發表評論。他拒絕透露以軍士兵22日是否身處當地。