西方的道德聲譽正與成千上萬的加沙人一同消亡

西方世界對以色列攻擊加沙的無力反應，嚴重損害了西方在全球南方本已脆弱的道德信譽，並破壞了二戰後制定的人權體系和國際法的基礎。



西方聲稱它在全球舞台上擁護基於自由規則的國際秩序和人權。對大多數南方國家來說，這種言論現在看來完全不誠實。



作者：Shaun Narine，聖湯馬斯大學（加拿大）國際關係與政治學教授

西方無法團結世界反對俄羅斯入侵烏克蘭，這反映出全球南方（Global South）拒絕接受它所認為的西方虛偽。很少有國家支持俄羅斯，但很少有國家接受西方的說法，即當西方對道德的承諾如此有選擇性時，懲罰俄羅斯是「道德上的當務之急」。

2003年美國非法入侵伊拉克和以色列非法佔領巴勒斯坦就特別體現了這一點。

2024年1月11日，海牙國際法院就南非指控以色列在加沙進行種族滅絕案，召開聆訊。（Reuters）

俄羅斯譴責，以色列支持

西方在加沙問題上的立場對西方全球「領導地位」的概念造成了更嚴重的損害。儘管俄羅斯升級了針對烏克蘭平民和基礎設施的暴力行為，但大多數南方國家都認為美國對俄羅斯的譴責十分虛偽，因為美國支持以色列在加沙發動的戰爭，這種對平民的攻擊比俄羅斯的破壞性更大。

2023年10月7日，哈馬斯對以色列發動了殘酷的攻擊。但我們不應以戰爭罪為另一項戰爭罪辯護。以色列對加沙的反應在傷亡和廣泛造成的人類苦難方面更嚴重。

以色列正利用飢餓、脫水和疾病作為戰爭武器，對付230萬被脅持的人口，其中一半是兒童。

2023年12月2日，加沙南部的納賽爾醫院（Nasser hospital）擠有大批尋求庇護的平民。（Reuters）

以軍長長的暴行清單

美國公共衛生研究員Devi Sridhar預計，如果戰爭持續下去，到2024年，可能有50萬巴勒斯坦人死於可預防的疾病。目前，超過40萬加沙人正經歷嚴重飢餓，全體人民都面臨飢荒的危險。四歲以下兒童的腹瀉率是正常兒童的100倍。

以色列正在對平民進行狂轟濫炸，其強度是第二次世界大戰以來從未有過的。它摧毀了加沙70%以上的房屋，並轟炸了它宣布對難民安全的地區。

加沙的醫療保健系統已經崩潰。兒童的截肢，孕婦在沒有麻醉的情況下接受剖腹產。以色列平均每天殺害160名平民，包括記者，加沙的文化和知識菁英也成為攻擊目標。

這份暴行清單不勝枚舉。國際援助人員表示，以色列對加沙的攻擊是他們所見過的最糟糕的情況。

以巴衝突：圖為2024年1月3日，巴人救援人員在加沙中部邁加齊難民營（Maghazi）一個空襲現場工作。（Reuters）

違反國際法

西方未能根據國際法保護巴勒斯坦人的權利，直接導致了這場災難。

幾十年來，以色列對待巴勒斯坦人的方式公然違反國際法。以色列違反《日內瓦第四公約》第49條（Article 49 of the Fourth Geneva Convention），在被佔領的巴勒斯坦建立定居點，並逐步採用更暴力和壓迫性的控製手段來鞏固這一定居點。

以色列對加沙實施長達16年的非法封鎖，造成大規模貧困，導致加沙兒童營養不良，無法取得飲用水。

如今，猶太定居者和以色列軍隊正在利用加沙戰爭的干擾，將巴人從被佔領的約旦河西岸大部分地區趕走。

2024年1月21日，以色列士兵續在在加沙走廊執行任務，但以軍未透露具體地點。（Reuters）

如果西方讓以色列承擔責任，10月7日事件可能永遠不會發生。巴勒斯坦人可能擁有自己的國家。相反，自1972年以來，美國在聯合國已使用否決權45次，以保護以色列免受其行動的後果。

西方領導人實際上站在佔領者一邊反對被佔領者，使巴勒斯坦人受到日益殘酷的種族隔離國家的擺佈。

重視法治

南非向國際法院（ICJ）指控以色列在加沙實施種族滅絕。南非訴諸國際法來制止戰爭顯示南方國家重視法治。

大多數國家都明白維護國際法律體系的合法性符合其自身利益。以美國為首的西方國家最常濫用 其聲稱支持的規則。

納米比亞在國際法院譴責德國對以色列的支持，聲稱德國沒有從1904年至1908年間對赫雷羅人和納馬人的種族滅絕中吸取任何教訓。以色列與哈馬斯的衝突在西方是通過歐洲殖民思維呈現的，這種思維合理化了巴勒斯坦人被迫流離失所的歷史。

在美國、德國、英國和西方其他國家，反猶太主義已被武器化，以壓制親巴勒斯坦的聲音。許多記者因冒犯親以色列情緒而被解僱。

2024年1月11日，海牙國際法院就以色列被控種族滅絕案召開聆訊，大批巴勒斯坦支持者在法院外示威。（Reuters）

幻滅感增長

儘管如此，反戰抗議仍有增無減，以色列正失去美國的年輕人。最終，這可能會產生嚴重的政治後果，但這並不能拯救今天的巴勒斯坦人。

土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan）最近表示：

加沙發生的事情讓西方和歐洲人突然失去了所有的聲譽和他們累積的所有信用。他們把所有的功勞都花在了人道主義，尤其是我們這一代的眼中。對他們來說，要奪回來並不容易。 土耳其外長菲丹（Hakan Fidan）

當西方批評俄羅斯、中國、伊朗、緬甸或任何其他國家侵犯人權或違反國際法時，它不再具有可信度。

全球南方對西方的厭惡和幻滅正在加劇。西方在加沙的虛偽正在產生真正的地緣政治影響。

本文轉載自The Conversation，香港01獲授權編譯，未經授權不得轉載，點擊閱讀英文原文。