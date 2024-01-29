桐島聰隱姓埋名藏身社區數十年震撼鄰里　為何聘請他？老闆這樣答

桐島聰是極端主義組織「東亞反日武裝戰線」成員，在日本被通緝49年，他是70年代發生的一系列企業爆炸案的通緝犯。他1月26日被捕，原來他化名內田浩（ウチダヒロシ，音譯）藏身神奈川縣多年。如今他身份曝光，街坊議論紛紛。



不少曾往日本旅遊的港人，相信也曾在街頭或公路服務站見過通緝他的海報。然而隨着時間過去，能將他緝捕歸案的機會似乎愈來愈渺茫。

他逃亡時間長約49年，日媒指他是迄今在逃時間最長的日本通緝犯。

豈料有人在1月25日突然自稱是桐島聰。

極端主義「東亞反日武裝戰線」成員桐島聰在日本被通緝49年，他是70年代發生的一系列企業爆炸案的通緝犯。他2024年1月26日落網，原來他化名ウチダヒロシ在一間公司工作多年，老闆和同事都不知他真實身份。（日本警視廳網站）

老闆：他是個怪人

《讀賣新聞》28日稱，一名男性長者年初因癌症惡化，入住神奈川縣鎌倉市一醫院。他當時沒出示健康保險卡，並自稱內田。他25日主動向醫護人員說明，自己真實身份是「桐島聰」。

這名長者稱，他患末期胃癌，希望能以本名走完人生最後一程。院方隨即向神奈川警方報告，縣警署之後聯絡警視廳公安部。部門當天派員往醫院調查。

自稱是桐島聰的長者供稱，他住院前曾用假名在神奈川縣藤澤市一間土木工程公司工作，警方之後前往公司調查，才發現男子已該處工作數十年。

他是個奇怪的人，背景不明，但我決定雇用他。 雇用內田的土木工程公司老闆

公司位於藤澤市南部的一個安靜的住宅區。而他則獨自住在工作地點附近的一棟舊兩層木屋居住

他在公司也使用「內田」這個假名，老闆與同事都不知道竟有一名重犯藏身於此。

《讀賣新聞》28日稱，桐島身份曝光也成為「鄰里熱話」，住在桐島附近的一位70多歲的男子說，「內田」很少說話，似乎沒有與周圍的人互動。

他最後一次見到「內田」已是1個月前的事。他戴着口罩走來走去，當他走近他時，他用苦惱的語氣回答：「我不舒服。」

一名認識「內田」的70多歲女子稱曾看過桐島聰公開的照片，但從未想過他涉嫌犯罪。她說他們每天都會互相問候，她對他印象很好。

她說「內田」通常戴着一頂針織帽和黑框眼鏡。

她說：「現在想來，兩者確實在身材等方面看起來很相似，但想到嫌疑人桐島聰竟然離我這麼近……」她稱對此感到驚訝。

日本警方自1975年起一直通緝桐島聰（警察廳圖）

化名入院 突然自曝身份

調查相關人士透露，他對醫院人員說：「我是最後一個了，將我拘捕吧」。醫院聽到他這麼說，隨之告訴警方有關消息。

公安部認為，根據他的身體特徵，他很有可能是桐島聰本人，不過因通緝桐島時並未有指紋紀錄，警方接下來將會採集長者與桐島聰家屬的DNA進行比對。

雖然預料結果數日才出爐，這消息仍震撼日本社會與警方。當年有份偵辦這宗案件的警員很多都已退休，《每日新聞》引述其中一名曾參與此案的警視廳公安部前警員聽到他落網的消息大表震驚，驚呼：「什麼，是那個桐島聰嗎？」

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