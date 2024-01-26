寒冷天氣｜日本電視台揭「羽絨這樣穿才保暖」　暖包最好放2位置

撰文：TVBS新聞網
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入冬最強寒流報到，許多香港人凍到震，日本各地同樣受寒流發威影響降下大雪，冬日裡如何保暖成為許多人關心的話題。

根據日本TBS電視台節目的實測，在羽絨外套裏面穿一件較薄的襯衫，其實比穿厚重的毛衣還要更能保暖，而貼式暖暖包的用法也有學問，貼在身體各個位置的保暖效果都不同，最好的位置是貼在肚子或腳底。

羽絨內穿毛衣反沒穿薄襯衫暖　點圖放大了解更多該節目分享的保暖貼士：

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許多人出門時都會穿上羽絨外套，不僅材質保暖，行動上也較為輕便，寒流來襲時，大多數人在羽絨外套內還會再加上其他保暖衣物。

日本TBS電視台節目《這樣有何差別？》（この差って何ですか）曾在2020年做過一次實驗，羽絨外套的保暖度會依裏面穿着的衣服而有所不同，事實上，穿材質較薄的襯衫反而比穿厚重的毛衣更能保暖。

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羽絨外套是以羽絨材質製造出衣物的「空氣層」，以此隔絕外界的冷空氣、達到保暖的效果，而這層「空氣層」是透過穿衣者自己的體溫來維持溫度的。

因此羽絨外套裡面穿上較薄的衣服，反而能讓自己的體溫更容易傳到羽絨的空氣層，會更加溫暖。

換言之，厚重的毛衣等不容易讓體溫傳到羽絨上，保暖效果反倒沒有那麼好。

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此外，暖暖包作為冬天必備小物，使用的方法也有學問。

節目組以攝氏10度左右的房間、待30分鐘的環境條件進行實測，包括背上、腰部、腳背、腳底等位置，發現貼式暖暖包貼在肚腹處和腳底是最能保暖的。

其中又以貼在腳底的效果最好，能讓大腿、小腿、手都得到保暖效果。節目解釋，這是因為人體的腳底有較多血管，且腳底的皮下脂肪比較少，貼上暖暖包之後，可以更有效率的溫暖該處的血液，隨着血液循環，全身都會跟着變暖。

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