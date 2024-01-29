印度神廟慶典看台1600人迫爆　突然塌下1死17傷過程驚嚇｜有片

印度首都德里的卡爾卡吉神廟（Kalkaji Mandir）週末舉辦謝神慶典，請來歌手獻唱，吸引超過1600人來到現場，但看台疑似不堪重量負荷，突然塌陷，造成1人死亡、17人受傷。



綜合《印度教徒報》、新德里電視台等報道，這起坍塌事故發生在當地1月28日凌晨，當時大批群眾為了觀看歌手表演，爬上只能承重約50名婦孺的看台，現場擠滿了人。然而看台疑似不堪重量負荷，在傾斜之後突然坍塌，看台與上面的觀眾壓到下方人群。

意外發生過程只在一瞬之間：（按圖了解）

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坍塌事故發生後，民眾尖叫着跑出會場，現場陷入一片混亂。這起事件造成一名45歲婦女死亡，另外多名傷者分送各家醫院，有人骨折，但情況穩定。

這間卡爾卡吉神廟過去26年都會舉辦這項活動，廟內供奉雪山神女的分身迦梨女神（Kali），但今年的規模浩大，遠超過往年。

當晚獻唱的歌手普拉克（B. Praak）事後表示，當時主辦單位曾多次要求群眾退至安全區域，但眾人熱情難以阻擋，「對於神廟所發生的事情感到難過，願傷者早日康復……呼籲所有人在任何大型活動中都要注意安全，並做出對應安排，確保類似事件不再發生。」

警方已針對這起事件展開調查，稱主辦單位並未事先取得活動舉辦許可，但有部署足夠警力維持秩序。德里警方已控告主辦單位過失致死和危及公眾安全罪名。

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