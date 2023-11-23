智利機場3歲男童「走到行李輸送帶上」高速運走　驚險旅程曝光

智利機場傳出一名3歲男童受困在行李輸送帶上。



只見他和其他行李一起，在輸送帶上四處移動，頭還差點被金屬架撞到，就這樣送上飛機行李艙，幸好及時被機場人員發現救出，才沒有造成不幸意外。

被送進行李處理區 驚險旅程全曝光（點圖放大瀏覽）：

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事件16日發生在聖地牙哥市國際機場Arturo Merino Benítez International Airport，從網路流傳影片中可看到，一名男童趁着附近沒有機組人員注意時，瞞着家長偷偷爬上行李輸送帶，結果被當成行李在輸送帶移動。

男童發現自己正在移動後，雖然試圖想要離開輸送帶但是無法，就這樣被運送至其他區域，就在他即將被送上飛機行李艙時，幸好及時被機場人員發現，救了起來。

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男童的驚險遭遇在網絡上引發討論，許多網友開玩笑表示，「他實現了我童年的夢想，真羨慕他」、「我都快50歲了，但我也想這樣做」。

機場官員表示，目前正在調查這宗案件，並且男童已經安全回到父母身邊，未來將會加強安全措施，以避免類似事件發生。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】