Taylor Swift膺時代風雲人物｜談準備開唱秘辛　1原因床上吃飯

美國《時代》（TIME）周刊於香港時間6日晚正式揭曉今年的年度風雲人物為流行天后Taylor Swift（又譯泰勒絲），成為96年來首位單獨獲選的藝人。



《時代》總編輯Sam Jacobs形容：「2023 年是充滿黑暗的一年，在分裂的世界中，Taylor Swift找到一種超越國界，並成為黑暗中的光源的方法。現今地球上沒有任何人能像她一樣如此出色地感動這麼多人。」

為巡演戒酒 演出前6個月已做這些準備（點圖了解更多）：

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Taylor Swift今年話題不斷，不僅推出兩張重錄專輯《愛的告白（Taylor Swift全新版）》、《1989（Taylor Swift全新版）》一步步奪回版權，演唱會巡演《The Eras Tour》門票場場搶破頭，所到之處皆締造驚人經濟現象。

其演唱會電影也成為影史上最賣座的演唱會電影，同時也是數位平台 Apple Music、Spotify 今年全球串流數最高歌手，戰績彪炳。

Taylor Swift在《時代》的訪談中，談及自己現在面對名譽的心境：「沒有什麼是永恆的，我時時刻刻都非常謹慎與感激我現在在這個等級能做的事情。因為這些曾經被奪走過，而我從中學到的就是無論發生好事或壞事，我所有的回應都是繼續創作藝術。」

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Taylor Swift《The Eras Tour》巡演每場長達3小時，誠意獻唱超過40首歌，她也透露這次的演出比以往任何巡演都更具挑戰性，所以從演出前6個月就開始維持體態、做好準備，包含每天在跑步機上唱完整場演出歌單，並上了3個月的舞蹈課，更在演出前1個月就進駐場館緊鑼密鼓綵排。

她表示：「我想要透過過度的練習，將這些動作刻進我的骨子裏，這樣我才能在正式演出時和粉絲自在互動，而不會亂了陣腳。」

Taylor Swift也說雖然學習編舞不是自己的強項，但為了能讓這次的演出有百老匯元素與電影般的壯闊體驗，好友愛瑪史東（Emma Stone）也特別介紹了她在拍攝《星聲夢裏人》（La La Land，或譯《樂來越愛你》）時合作過舞蹈老師給Taylor Swift。

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在演出最密集時，Taylor Swift曾經一周連唱6場，只有1天能夠休息，她表示自己在休息日完全不離開床，連吃東西都是在床上吃，「這是一個夢想中的場景，即便我因為連唱3場演出而幾乎說不出話，以及我只要每走一步路，我的腳會因為之前穿高跟鞋跳舞而咖咖作響，但我獲得前所未有的成就感」。

為了保持演出最佳狀態，她在巡演期間戒酒、並在演出空檔持續健身，「我知道無論我生病、受傷、心碎、不適或備感壓力，我都還是會走上那個舞台。這已經是我身而為人的一部份，如果有人買了我的演出門票，我一定會進行演出，除非遇到不可抗力因素」。

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