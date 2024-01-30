英學者：美國須為以軍加沙暴行負最終責任者

顯然，以色列在在加沙犯下了嚴重的戰爭罪行。甚至不需要引用巴勒斯坦人的任何說法就可以知道這一點。只要看看傷亡數字就知道了、這些數字沒有受到嚴重質疑，並已列入國際法院的報告。這些數字沒有受到任何嚴重質疑，而且已被列入國際法院的報告。只需看看以色列媒體和支持以色列的西方媒體的報道。在加沙死亡的25000多人中，有13000多名兒童，這些兒童不是戰鬥人員。



作者：英國學者、人大重陽金融研究院研究員羅思義（John Ross）



聯合國婦女署發現，加沙約70%的死者是婦女和兒童，其中包括兩名母親。自以色列攻擊開始以來，每小時就有兩名婦女和兒童死亡。其中絕大多數絕大多數婦女都不是戰鬥人員。

聯合國估計有190萬人已經流離失所。國際法院援引國際法院引用了以色列高層人士的聲明，例如命令「加沙所有平民立即離開......他們在離開世界之前不會得到一滴水或一節電池，直到他們離開這個世界」。

這些行為如此嚴重，以至於國際法院已經裁定，根據《滅絕種族罪公約》，存在一個針對以色列的表面證據確鑿的、可信的和值得審理的案件。在加沙問題上，以色列和美國幾乎在國際上完全孤立。

自10月7日以來，美國三次動用其在聯合國安理會的否決權，阻止要求加沙立即停火的決議。在聯合國大會贊成立即停火的投票中，美國發現自己在全球大多數國家中只佔極少數。2023年10月27日，聯合國大會通過決議，要求加沙立即停火，人道主義援助暢通無阻。120個國家投了贊成票，14個國家投了反對票，其中包括美國和以色列。在2023年12月12日的聯合國大會上，153個國家投票贊成「立即人道主義停火」，只有包括美國和以色列在內的10個國家投了反對票。

毫無疑問，正是美國促成了這場對加沙的謀殺襲擊，而國際法院現在已經判定，這場襲擊的嚴重程度已經達到了判斷其是否構成種族滅絕的條件。

2023年12月22日，加沙南部拉法再有民房被以軍轟炸，現場一片廢墟。（Reuters）

2023年11月，以色列國防軍退役少將布里克（Yitzhak Brick）用最清晰的語言解釋了以色列對美國的依賴：

我們所有的導彈、彈藥、精確制導炸彈、飛機和炸彈都來自美國。一旦他們關掉水龍頭，我們就無法繼續戰鬥，我們就沒有能力了。每個人都明白，沒有美國，我們打不了這場戰爭。就這樣。

美國每年向以色列提供38億美元的軍事援助，在2023年10月7日至12月25日期間，美國向以色列運送了230架貨機和20艘裝滿武器和軍事裝備的船隻。

我們無須想像，美國對加沙的暴行負有最終責任是一個事實，因為美國有能力隨時結束戰爭。不幸的是，正是美國與其他一些西方國家政府串通一氣，無視世界上絕大多數國家的反對，任由以色列無視（巴勒斯坦）人民最基本的權利，採取越境軍事行動。

因此，至關重要的是，國際輿論、各國和各組織的力量應向美國施加影響--美國有能力隨時制止以色列的行動。